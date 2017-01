Neuer Museumsstandort gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Stadtverwaltung hat von den Stadtverordneten die Aufgabe übertragen bekommen, nach Alternativen für einen neuen Museums- und Depotstandort für das Stadtmuseum zu suchen und "mögliche Synergien mit einem neuen Ausstellungsstandort für zeitgenössische Kunst zu beachten". Nötig ist das, weil die jetzigen Ausstellungsstandorte - das Museum im Frey Haus in der Ritterstraße sowie der Steintorturm - zu klein geworden sind und bei weitem nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Ausstellungsflächen entsprechen. So würden nach der aktuellen Grundkonzeption für eine neue Dauerausstellung, in der das Stadtmuseum auch künftig die über 1000-jährige Geschichte der Stadt dauerhaft präsentieren soll, die verfügbares Fläche und Größe des Frey Hauses nicht sachgerecht angepasst werden können. "Somit stellt sich die Frage, ob der bestehende Museumsstandort zukunftsweisend entwickelt werden und die Dauerausstellung diesen Gegebenheiten angepasst werden kann. In diesem Entscheidungsfall mit der Konsequenz, dass die abgestimmte Grundkonzeption inhaltlich nicht realisiert werden kann und die die Stadtgeschichte nur in Ausschnitten dargestellt wird. Alternativ wäre ein alternativer Standort für das Stadtmuseum zu suchen und zu entwickeln. In diesem Fall erscheinen die Vorschläge der Grundkonzeption für eine neue Dauerausstellung nach verfügbarer Ausstellungsfläche realisierbar", heißt es dazu im Begründungstext für die Stadtverordneten.

Zudem sei auch zwingend nach einer sachgerechten Lösung für einen zentralen Depotstandort zu suchen, "da die aktuelle Unterbringung der städtischen Sammlung - im Depot im Frey Haus, im Hort der ehemaligen Sprengel Schule und im Industriemuseum - schadet und in Zukunft zu irreparablen Beschädigungen bzw. zu (noch höheren) Restaurierungskosten führt." Dieser neue, zentrale Standort müsse einer Mindestfläche von 2500 Quadratmetern entsprechen, geht aus einem "Konzept für ein neues Kunst- und Museumszemtrum" hervor, das der städtische Kulturmanager Tim Freudenberg im Zusammenhang mit der Suche nach einem neuen Standort entworfen hat.

Dieses bezieht zudem auch Betrachtungen zur Kunsthalle Brennabor in den ehemaligen Brennaborwerken ein. Mit den Baumaßnahmen am Standort für die Errichtung des zentralen Behördenstandortes für die Zentrale Zulagenstelle der für Altersvermögen (ZfA) wird immer deutlicher, dass die Kunsthalle, trotz geltenden Nutzungsrechtes durch einen rechtskräftigen Mietvertrag bis 31. Dezember 2026 keine langfristige Perspektive in den vorhandenen Räumlichkeiten hat und der Mietvertrag keinesfalls verlängert wird. Auch für die Kunsthalle muss demnach entsprechend ein neuer Ausstellungsort gefunden werden, der die Brenanborkunsthalle ersetzen kann. Möglicher Überbrückungsstandort könnte dafür die Johanniskirche sein, zumal der Investor bei vorzeitiger Räumung des Standortes zu einer Ausgleichszahlung im Höhe von 500.000 Euro bereit wäre, was seitens der Verwaltung auf offene Ohren stößt.

Der den Stadtverordneten vorgelegte Beschlussantrag zeigt drei Varianten für das weitere Vorgehen im Hinblick auf das Stadtmuseum, die städtischen Sammlungen und die Kunsthalle auf. Eine Variante - nämlich die Bestandssanierung des Frey Hauses in der, ein neues Depot und das Verbleiben der Kunsthalle am jetzigen Standort - scheint finanziell und baulich faktisch kaum umsetzbar zu sein. Zu begrenzt sind die Möglichkeiten in der Ritterstraße und auch die Zukunft der Brennaborhalle wäre über das Jahr 2026 hinaus nicht gesichert. Auch ein Neubau ist aufgrund der hohen Kosten und wegen eines fehlenden Grundstückes kaum vorstellbar. Vielmehr ist Variante eins - gleichzeitig auch die Vorzugsvariante der Verwaltung - sehr wahrscheinlich, bei der das Gebäude Frey Haus veräußert wird und die Stadt nach einer geeigneten Immobilie sucht, die angemietet werden und alle drei Faktoren - Stadtmuseum,Depot, Kunsthalle - vereinen kann. Ein entsprechendes Interessenbekundungsverfahren könnte, so Kulturmanager Tim Freudenberg, ab Februar dieses Jahres auf den Weg gebracht werden.