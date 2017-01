Historische Motive gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Um 1900: Blick auf die Schleusenbrücke in Rathenow mit Schleusenmeisterhaus und St. Marien-Andreas-Kirche im Hintergrund. Über Ansichten wie diese verfügen vielfach Sammler. Gelegentlich stecken Fotos, oft mit Büttenrand und auf gelblichem Chamoispapier, und alte Postkarten auch in Alben oder Schuhkartons von Leuten, die die historischen Aufnahmen als schöne Erinnerung an frühere Zeiten oder Momente aufbewahren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542828/

Die Kreisverwaltung plant eine Ausstellung über havelländische Dörfer mit Motiven von der Wende zum 20. Jahrhundert bis in die 1930er Jahre. Diese soll im Ribbecker Schloss gezeigt werden. Wer derartige Motive besitzt und bereit ist, sie für eine digitale Reproduktion zur Verfügung zu stellen, wird gebeten sich an die Denkmalschutzbehörde des Landkreises zu wenden, Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow. Infos per E-Mail an ulrich.wanke@havelland.de.

Die Kreisverwaltung verspricht, dass die Abbildungen sorgfältig behandelt und umgehend zurückgesandt werden. Sollte sich das Projekt verwirklichen lassen, werden die Autoren bzw. Eigentümer namentlich erwähnt.

Foto: Landkreis Havelland/Archiv UDB