Brandenburger Facharzt-Service wird wenig genutzt

Den bearbeiteten Anrufen standen Wehry zufolge rund zehn Millionen fachärztliche Behandlungsfälle im Jahr gegenüber. Probleme gab es laut dem Sprecher lediglich punktuell bei einzelnen Facharztgruppen und in einzelnen Regionen - etwa in der augenärztlichen Versorgung in Südbrandenburg. "Aber auch hier hat die Servicestelle immer einen Termin für den Patienten gefunden", betont Christian Wehry. "Das zeigt, dass wir die Stelle nicht brauchen", sagt er. Patienten in Brandenburg erhielten in den allermeisten Fällen selbstständig einen Facharzttermin - und das bei dem Arzt ihrer Wahl, zu einer passenden Zeit und wohnortnah.

Dass der Terminservice, der durch eine zusätzlich von der KVBB eingestellten Halbtagskraft gewährleistet wird, funktioniert, bestätigt auch der Verband der Ersatzkassen (VDEK). Darüber hinaus sieht der Verband kein ernsthaftes Versorgungsproblem im Land, wie eine Sprecherin informierte - von Einzelfällen einmal abgesehen. Ein größeres Problem sehe der VDEK darin, dass einzelne über den Service vermittelte Facharzttermine ungenutzt verfielen. "Manchmal ist es dann doch nicht so dringend", sagt die Sprecherin.

Schuld daran seien lange Wege zum Mediziner, besonders auf dem Land. "Wenn der Facharzt in der Nähe plötzlich eine Woche später einen Termin frei hat, gehen die Leute dahin", erklärt die Sprecherin. Der zu einem anderen Arzt vermittelte Termin werde dann nicht mehr benötigt. Auch nicht benötigt worden sei das Recht der Patienten, notfalls auf einen Spezialisten in den Krankenhäusern auszuweichen.

Wenig für den neuen Terminservice hat die Bürgerinitiative Gesundheit (BIG) übrig. Sie kritisiert deren zu kurze Telefonzeiten sowie die zu lange Wartezeit für einen Rückruf zur Terminvergabe. Für die Initiative ist der Facharzt-Service lediglich "ein Scheinmarketing der Politik", wie BIG-Präsident Wolfram-Arnim Candidus sagt. Sie helfe weder den Kassenärztlichen Vereinigungen noch den Patienten zu einer verbesserten Versorgung. Dafür müssten nämlich die Rahmenbedingungen für Mediziner, gerade in den Regionen fern von Berlin verbessert werden.

"Wenn Ärzte-Vergütungen durch Entscheidungen politischer Mandatsträger in Verbindung mit den auf Kostensenkung ausgelegten Krankenkassen immer noch unzureichend sind, dann wird sich durch die Termin-Service Stellen keine Verbesserung der Versorgung ergeben", betont Candidus. Durch die Möglichkeit eines Ausweichens auf Krankenhäuser werde der Wettbewerb mit den ambulant tätigen Medizinern noch verschärft. Dabei spiele eine bessere Vernetzung zwischen ambulanten und stationären Einrichtung eine wesentliche Rolle für die Patientenversorgung. Hier sieht Candidus auch die Politik in der Pflicht.

Die wiederum versucht, die Versorgungslage durch den Einsatz von Millionenbeträgen schrittweise zu verbessern, wie es aus dem Gesundheitsministerium in Potsdam heißt. In den Jahren 2017 bis 2020 stünden gut 30 Millionen Euro für die Umstrukturierung in den Kliniken zur Verfügung, um neue Wege in der Versorgung zu gehen. "Dabei steht nicht die Schließung von stationären Einrichtungen im Fokus, sondern die Umwidmung und Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung", sagt die Sprecherin. Durch Mittel des Strukturfonds würden Krankenhäuser zu Gesundheitszentren, die zur Verbesserung der ambulant fachärztlichen Versorgung auch in ländlichen Regionen beitragen könnten.