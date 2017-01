Wechsel an der Spitze der Wasser-Nord-Gesellschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Hans-Joachim Wagner, der langjährige Chef der Wasser Nord Gesellschaft, geht Anfang Mai in den Ruhestand. Ein Nachfolger ist jetzt bestimmt. Die Gesellschafterversammlung der Wasser bereits im Dezember einstimmig einen neuen Geschäftsführer bestellt, der ab dem 1.März seine Tätigkeit im Hause aufnehmen soll. Das teilte Christine Rennack für die Wasser Nord mit.Die Stelle war öffentlich ausgeschrieben worden. Der künftige neue Mann an der Spitze der Gesellschaft heißt Olaf Bennühr. Er ist seit mehr als 15 Jahren Werkleiter der Gemeindewerke in Malente im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein.



Die Gemeindewerke Malente versorgen etwa 11 000 Einwohner mit Trinkwasser. Dort sorgen elf Mitarbeiter dafür, dass das Trinkwasser von zwei Wasserwerken in sehr guter Qualität den Kunden zur Verfügung steht. Der Diplom-Ingenieur Olaf Bennühr wolle die erfolgreiche Geschichte der Wasser Nord fortschreiben und wird in den ersten zwei Monaten von Hans-Joachim Wagner in die Firma und das Umfeld eingeführt, so Christine Rennack weiter.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft ist ebenfalls beschlossen. Die Wasserpreise bleiben bei der Wasser Nord auch 2017 stabil. Ein Kubikmeter Trinkwasser kostet weiterhin unverändert 1,56 Euro brutto. Die Grundpreise in Höhe von 0,21 Euro pro Tag für einen Wasserzähler Q3 4,0 m³/ h beziehungsweise 0,39 Euro für einen Wasserzähler Q3 10 m³/ h werden sich nicht erhöhen.

Für das Jahr 2017 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 800 000 Euro geplant. Davon fließen 692 000 Euro ins Trinkwassernetz. Dabei stehen Netzerneuerungen in Hohen Neuendorf in der Gottfried-Keller-Straße, in Birkenwerder am Hohen Neuendorfer Weg und in Glienicke am Waidmannsweg und in der Hubertusallee auf dem Plan. Netzerweiterungen werden in Mühlenbeck in der Hermann-Grüneberg-Straße und in Bergfelde an der Briesestraße ausgeführt.