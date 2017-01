Sorge um traditionelle Industriezweige

artikel-ansicht/dg/0/

Das verleitete manchen Stadtverordneten schon mal zu einer spitzen Bemerkung: Mit Millionen Euro wurde das Areal des ehemaligen Blockwalzwerks saniert. Seither aber bewegt sich auf der riesigen kahlen Fläche nur eines: Sand. Der fegt bei stärkerem Wind übers Gelände. Die erhofften Firmenansiedlungen blieben bislang aus. Während sich in Velten ein Unternehmen nach dem anderen ansiedelt, ging Hennigdorf oftmals leer aus. Mancher Firmenchef mit einer neuen Adresse in Velten antwortete auf die Frage, warum das Unternehmen nicht nach Hennigsdorf gezogen sei: "Ach, dort gibt es auch Flächen?" Vor allem Die Linke hatte im Parlament immer nachgehakt, ob sich Hennigsdorf denn genügend um die Vermarktung seiner Gewerbe- und Industrieflächen kümmere. Der Bürgermeister nahm die Gesellschaft GKI, die damit im Gewerbegebiet Nord beauftragt war, bei solchen Anfragen stets aus der Schusslinie. Es werde gute Arbeit geleistet, behauptet er.

Mittlerweile hat der Rathauschef erkannt, dass in der Ansiedlungspolitik ein klares Umschwenken nötig ist. Die GKI ist bereits Geschichte. Sie hat sich zum 31. Dezember vorigen Jahres aufgelöst - und lebt dennoch weiter. Denn mit dem Jahresbeginn ist GKI-Chef Sven Wiese samt einer weiteren Mitarbeiterin zur Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft BBG gewechselt. Beim städtischen Tochterunternehmen sollen nun alle Kräfte gebündelt werden, um Firmen vom Standort Hennigsdorf zu überzeugen. "Wir haben das Team der BBG und verstärkt und damit unsere Ressourcen gebündelt", konstatiert Schulz.

Zumindest fürs vorige Jahr dürfte die Kritik, dass die GKI sich zu wenig für Neuansiedlungen engagierte, ins Leere laufen. Denn im September genehmigte das Stadtparlament drei Grundstücksverkäufe auf dem Walzwerk-Gelände. Nach Informationen dieser Zeitung will eine Pizza-Lieferkette dort ein Logistikzentrum errichten. Außerdem soll es sich bei den Käufern um solche aus der Metall- und Dienstleistungsbranche handeln.

All das sind Bausteine dafür, auch in Zukunft garantieren zu können, dass es in Hennigsdorf weiterhin mehr Arbeitsplätze gibt, als Erwerbstätige in der Stadt leben. Derzeit ist das Verhältnis 10 000 zu 9 500. Das könnte sich allerdings mit der Krise bei Bombardier ändern. "Wir müssen Zeichen und Impulse setzen", sagt Schulz, der sich um 500 bei Bombardier gefährdete Arbeitsplätze sorgt. Die Krise dieses Konzerns und die schwierige Lage auf dem Stahlmarkt macht deutlich: Vorbei sind die Zeiten, in denen Hennigsdorf allein mit der Stahl- und der Schienenfahrzeugindustrie verbunden wurde.

Wer die Zeichen der Zeit sehen will, muss sich vom Stahlwerk aus ans andere Ende der Stadt begeben. Im Innovationszentrum - im Volksmund Blaues Wunder genannt - bietet die Biotec-Branche bereits rund 850 Arbeitsplätze. Dass Hennigsdorf drei Millionen Euro in die mit dem Kreis geplante Erweiterung dieses Standorts steckt, "stellt für uns ein hohes finanzielles Engagement dar", stellt der Bürgermeister fest. Weitere vier Millionen Euro fließen in den Umbau des alten Gymnasiums zum Gründerinnenzentrum. "Dort werden aber nicht nur Frauen in die Selbstständigkeit starten", spannt Schulz den Bogen weiter.

Den Bogen weiter spannen: Genau auf diesem Weg befindet sich Hennigsdorf. Stahl und Schienenfahrzeuge sind noch immer Markenzeichen der Stadt. Mit der Biotec-Branche aber ist ein drittes, zukunftsweisendes Standbein dazugekommen.