f(F)este feiern auch am Sonntag

Brandenburg (MZV) In ihrer jüngsten Sitzung haben die Stadtverordneten die Sonderöffnungszeiten für dieses Jahr beschlossen. Abweichend von den regulären Öffnungszeiten dürfen Verkaufsstellenanlässlich besonderer Ereignisse demnach auch in diesem Jahr an Sonntagen zwischen 13 und 20 Uhr geöffnet haben, nämlich am 7.Mai anlässlich des Gartenmarktes; am 18.Juni zum Havelfest; am 10. September anlässlich des Türmetages; am 5. November zum Töpfermarkt sowie am 3. und 17. Dezember anlässlich des Brandenburger Weihnachtsmarktes.