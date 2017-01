Ein neues Haus der Begegnung

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) In der Walzwerksiedlung beginnt ein neues christliches Gemeindeprojekt an altbewährtem Ort. Am Neujahrstag fand die Schlüsselübergabe zur St.Bernhard-Kirche in der Thüringer Straße 68 statt. Pfarrer Matthias Patzelt übergab seitens der katholischen Gemeinde die Kirche samt Gemeindehaus an Beate und Hans-Martin Richter. Das Ehepaar Richter gründete 2015 den Verein "St. Bernhard - Gemeinschaftskirche Brandenburg e.V." mit dem Ziel, die Kirche zu erhalten, zu modernisieren und mit neuem Leben zu füllen. Die St. Bernhard-Kirche soll ein Ort der Begegnung für alle Menschen werden. Der Bürgerbeirat der Walzwerksiedlung freut sich auf die Zusammenarbeit. Ihr Vorsitzender, Ingo Weiss, begrüßte das Ehepaar Richter ganz herzlich, das Ende Januar in den Stadtteil ziehen wird. Der Ökumenische Arbeitskreis, in dem sich Verantwortliche aller christlichen Kirchen aus der Stadt Brandenburg treffen, heißt die Initiative ebenfalls willkommen.