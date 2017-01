Rummenigge weiter gegen 48er-WM

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542857/

«Ich habe meine Meinung zu diesem Thema nicht geändert. Eine WM mit 48 Mannschaften ist das falsche Signal. Hier spielen nur politische Gründe eine Rolle, nicht der Sport», sagte Rummenigge der «Sport Bild».

«Für mich ist unverständlich, warum ein erfolgreiches Format mit 32 Mannschaften, das sich unter allen Gesichtspunkten bei den Fans bewährt hat, ersetzt werden soll. Außerdem fehlt mir die Komponente, dass die Vereine und Ligen hier nicht demokratisch eingebunden sind», ergänzte der Vorstandschef des FC Bayern München.

Der FIFA-Rat wird sich am Dienstag bei seiner Sitzung in Zürich mit einer möglichen Ausweitung der WM beschäftigen. Weltverbandspräsident Gianni Infantino setzt sich für ein Feld von 48 Endrunden-Teilnehmern ein, auch eine Aufstockung auf 40 Teams steht zur Debatte. Ob kommende Woche bereits eine Entscheidung fällt, ist offen. Den Zeitdruck kann Rummenigge indes nicht verstehen. «Es handelt sich um eine Entscheidung, die erst in neun Jahren, zur WM 2026, umgesetzt werden würde. Wir hätten ausreichend Zeit, das vernünftig und mit allen, die davon betroffen sind, seriös zu diskutieren.»

Die Spielergewerkschaft FIFPro hatte sich indes zuletzt unter bestimmten Voraussetzungen offen für eine Erweiterung des Teilnehmerfeldes gezeigt.