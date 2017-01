Premiere fÃ¼r Co-Starring

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Eine Premiere können Jugendliche am kommenden Donnerstag, 12. Januar, auf der Bühne des Brandenburger Theaters erleben. Das Jugendstück Co-Starring von Theo Fransz wird um 10 Uhr aufgeführt. Das Werk ist für Zuschauer ab zwölf Jahren geeignet und stammt aus den Niederlanden. "Dies ist die Geschichte eines Jungen, der schon viel zu lange eine Nebenrolle in seinem eigenen Leben gespielt hat." Damit kündigt der Erzähler in Theo Fransz Stück schon an, was den Besucher erwartet. Ein Monolog über das, was Erwachsene gerne schmunzelnd "Pubertät" nennen und ein Monolog über jemanden, der gerne einmal der Star wäre und doch immer wieder ein Loser - nur der Co-Star - ist. Eine Tragödie über einen der schwierigsten Abschnitte im Leben eines Menschen, aber und das ist das Bemerkenswerte an diesem wunderbaren Stück, all das mit den Mitteln der Comedy. Es wird uns keine Peinlichkeit verschwiegen, kein Gefühls-Abgrund verleugnet und nichts beschönigt, an das sich Erwachsene allzu leicht verklärend erinnern, aber all das wird mit Leichtigkeit in eine Geschichte gekleidet über, die die Fachzeitschrift Theater heute schreibt, "Diese Geschichte ist großartig, absurd, völlig unwahrscheinlich und deshalb umso tragischer." Weitere Aufführungstermine sind am Freitag, 13. Januar, Donnerstag, 9. Februar, und Freitag, 10. Februar, jeweils um 10 Uhr. Die Tickets kosten für Erwachsene 10 Euro und ermäßigt für Schüler und Studenten 7 Euro. Karten gibt es unter 03381/511111.