Oberschule prÃ¤sentiert sich

Brandenburg (MZV) Die Otto-Tschirch-Oberschule lädt alle Interessierten am kommenden Mittwoch, 11. Januar, zum Tag der offenen Tür auf das Schulgelände in der Max-Herm-Straße 8 in der Havelstadt ein. Die Veranstaltung findet im Zeitraum von 17 bis 20 Uhr statt. Insbesondere die Eltern und Kinder der sechsten Klassen aus den Grundschulen haben so die Möglichkeit sich von den vielfältigen Aktivitäten in der Bildungseinrichtung zu überzeugen. Zudem erhalten die Besucher wichtige Aspekte des Schulprogramms. Hierzu zählen u.a. Aktivitäten im sportlichen Bereich, Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und das Praxislernen ab der Jahrgangsstufe sieben.