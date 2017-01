Autohaus feiert 25-jÃ¤hriges Bestehen

artikel-ansicht/dg/0/

Am 2. Januar 1992 öffnete das Autohaus mit damals fünf Beschäftigten seine Türen. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus der ehemaligen Kfz-Werkstatt für Bau- und Transportfahrzeuge der Ziegelwerke Zehdenick. Nach vorübergehender Anmietung einer Ausstellungshalle für Neufahrzeuge an der Schmelzstraße, zusätzlich zur Werkstatt an der Waldstraße, fiel 1994 der Entschluss der beiden Inhaber Karl-Heinz Wizner und Günter Müller zum Bau eines neuen Autohauses an der Falkenthaler Chaussee. Am 13. August des selben Jahres erfolgte der Umzug mit einer großen Eröffnungsfeier.

An der Falkenthaler Chaussee wurden optimale Bedingungen geschaffen, um dem ständig gewachsenen Kundenstamm besten Service im Verkauf und im Werkstattbereich zu bieten. Von Anfang an werden im Unternehmen Kfz-Mechatroniker ausgebildet. Ohne die Ausbildung wäre es dem Unternehmen fast unmöglich, qualifiziertes Personal zu finden. Selbst die Suche nach geeigneten Auszubildenden gestaltete sich in den vergangenen Jahren aber eher schwierig. Gab es in den ersten Jahren noch jeweils zehn und mehr Bewerbungen um eine Lehrstelle, geht mittlerweile keine einzige Bewerbung mehr ein. Auch die Zehdenicker Lehrstellenbörse nutzt das Unternehmen nicht. Stattdessen sprechen sie gezielt Schülerpraktikanten an, von denen sie denken, dass sie gut für den Beruf des Mechatronikers geeignet seien. Diese Strategie mache sich bezahlt, versicherte Mitinhaber Karl-Heinz Wizner. Auch einen Verkäufer bildete das Autohaus aus. Mit Maik Müller, Sohn des Mitinhabers Günter Müller, ist in der Werkstatt auch schon alles getan, um den anstehenden Generationswechsel reibungslos zu bewerkstelligen.

Im Jahr 2008 erfolgte die Erweiterung des Angebotes um Verkauf und Werkstattservice von Dacia-Fahrzeugen. Dieser Bereich entwickelte sich zu einem wichtigen Standbein. Aufgrund der Weiterentwicklung der Neufahrzeuge werden die Techniker in Weiterbildungen auf den neuesten Stand gebracht. So sind alle technischen Mitarbeiter über den Service-, Diagnosetechniker und Kraftfahrzeugmeister qualifiziert. Besonders stolz ist das Team auf die Auszeichnung "Ausgezeichnete Qualität im Werkstattservice" durch den TÜV Rheinland der Qualitätsoffensive Werkstatt-Test.

Einfach seien die vergangenen 25 Jahre nicht immer gewesen, um so glücklich sind die zwei Inhaber und sechs Mitarbeiter nun, mit den Kunden das Jubiläum am kommenden Sonnabend feiern zu können. Es wird gegrillt. Außerdem lockt das Autohaus mit seinen neuesten Modellen zu günstigen Preisen inklusive kostenloser Winterkompletträder, Null-Prozent-Finanzierung und fünf Jahren Garantie. Los geht es um 9 Uhr. Geöffnet ist, bis der letzte Kunde gegangen ist.