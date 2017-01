Wenige BetrugsfÃ¤lle beimÂ Taschengeld fÃ¼r FlÃ¼chtlinge

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) In Brandenburg sind bislang nur wenige Fälle von Sozialbetrug durch Flüchtlinge aufgedeckt worden. Im vergangenen Jahr seien bis Ende November nur 14 Fälle in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst worden, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es fünf Fälle von Betrug bei Sozialleistungen gewesen. "Der Anstieg ist angesichts des starken Anstiegs der Zahl der Asylsuchenden insgesamt nicht verwunderlich", erklärte Ministeriumssprecherin Susann Fischer.

In Niedersachsen verfolgt die Sonderkommission Zentrale Ermittlungen mehr als 300 Fälle von Asylbewerbern, die parallel von mehreren Gemeinden Sozialleistungen kassiert haben sollen. Zuvor hätten sie sich in der Landesaufnahme mehrfach mit verschiedenen Identitäten registrieren lassen, so die Ermittler. Im Schnitt sollen sich die Flüchtlinge so mehrere Tausend Euro erschlichen haben. Der Gesamtschaden soll bei mehreren Millionen Euro liegen.

Laut Asylbewerberleistungsgesetz steht jedem Flüchtling monatlich ein Taschengeld von 135 Euro zu. Wer außerhalb einer Aufnahmeeinrichtung lebt, erhält Zuwendungen in Höhe von 216 Euro.

Auch in der Brandenburger Erstaufnahme habe es einige wenige solcher Fälle gegeben - insbesondere während des starken Flüchtlingsandrangs im Herbst/Winter 2015, teilte Fischer mit. "Da ein Großteil der Leistungen in der Erstaufnahme jedoch in Form von Sachleistungen gewährt wird, sind die Möglichkeiten zu Erschleichung von Geldleistungen beschränkt."

In Einzelfällen habe die Zentrale Ausländerbehörde auch unrechtmäßig ausgezahlte Leistungen erfolgreich zurückfordern können, berichtete Fischer. "Seit Mitte 2016 ist die Mehrfachregistrierung dank des bundesweit eingeführten Integrierten Flüchtlingsmanagements (IFM) weitestgehend unmöglich geworden."