Sternsinger sammeln Spenden fÃ¼r Kinder in Not

Die katholische Tradition der Sternsinger gibt es schon seit fast 500 Jahren: Dabei ziehen als Könige verkleidete Kinder durch die Straßen, singen und sammeln Spenden; sie stellen die Heiligen Drei Könige dar, die laut der Bibel einem besonderen Stern folgten, so den neugeborenen Jesus fanden und ihm Geschenke brachten. Bei uns in der Region ist der Brauch nicht so bekannt, in katholischen Gegenden wie in Bayern sind aber im Moment Tausende Sternsinger unterwegs. Dort gehen sie oft einfach von Tür zu Tür und klingeln; hier bei uns, wo nur wenige Menschen katholisch sind, muss man sie extra einladen. Sie sammeln Spenden und schreiben als Dank mit Kreide die Formel "20*C+M+B*17" an die Haustür, die den Bewohnern Segen bringen soll.

Das sind zwar auch die Anfangsbuchstaben der Könige Caspar, Melchior und Balthasar; eigentlich stehen die Buchstaben aber für den lateinischen Satz "Christus mansionem benedicat". Das bedeutet: "Christus segne dieses Haus". Anfang und Ende ergeben zusammen die Jahreszahl.

Der eigentliche Feiertag der Heiligen Drei Könige ist der 6. Januar, der in manchen Bundesländern ein Feiertag ist; das Sternsingen ist aber nicht genau an diesen Tag gebunden.

Die Spenden sind für Kinder in Not bestimmt, im vergangenen Jahr kamen dabei mehr als 46 Millionen Euro zusammen! In diesem Jahr gehen sie nach Kenia in Afrika. Was mit dem Geld passiert, darüber informiert Reporter Willi Weitzel ("Willi wills wissen") in einem Film, den er für die Sternsinger gedreht hat. Er ist als Kind selber oft als König verkleidet von Tür zu Tür gegangen.

Jetzt ist er in den Norden Kenias gereist, der sehr stark vom Klimawandel betroffen ist. Dort regnet es fast gar nicht mehr, viele Flüsse sind ausgetrocknet und es ist extrem heiß.

Willi hat dort zum Beispiel mit der zehnjährigen Aweet gesprochen, die zweimal pro Tag Wasser vom Brunnen holt und nach Hause trägt und zwischendurch die Ziegen ihrer Familie hütet. Der Boden, über den sie barfuß geht, ist über 60 Grad heiß! Warum es kaum noch regnet, wissen weder Aweet noch ihre Eltern; in ihrer Sprache gibt es für "Klimawandel" gar kein Wort. Mit dem Geld der Sternsinger werden der Brunnen und eine Schule in der Nähe von Aweets Dorf unterstützt.

Infos und Film im Internet unter www.sternsinger.de