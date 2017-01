Wieso, weshalb, warum? Jeden Tag TiefkÃ¼hlpizza?

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Anscheinend haben viele Menschen in Deutschland keine Lust oder keine Zeit, zu kochen. Essen muss fix zubereitet werden können - so wünschen es sich die meisten. Das ist bei einer großen Umfrage zum Thema Ernährung herausgekommen.

Ein Ergebnis ist: Es wird seltener richtig gekocht. In immer mehr Familien kommt kein frisches Essen auf den Tisch, sondern Fertigessen. Problematisch ist das, weil es oft Zusatzstoffe und Aromen sowie viel Salz und Fett enthält. Eine Tiefkühl-Pizza ist außerdem teurer, als wenn man sie selbst macht.

Und man vergisst möglicherweise, wie Lebensmittel wirklich schmecken. Viele Kinder finden bereits Erdbeeren nicht "erdbeerig" genug - weil sie an den künstlichen Geschmack in Milchshakes gewöhnt sind. Ernährungsminister Christian Schmidt will jetzt gern ein Schulfach Ernährung einführen.