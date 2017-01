GroÃŸes Interesse der Senioren am Thema Sicherheit

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Der Seniorenbeirat der Stadt Zehdenick blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Die Angebote mit den Schwerpunkten Information und Schulung seien gut angenommen worden, so ihr Vorsitzender Manfred Rißmann. "Insbesondere die drei Veranstaltungen mit der Polizei haben gezeigt, dass die Senioren der Stadt sehr großes Interesse an ihrer eigenen Sicherheit haben", so Rißmann. Leider seien die angebotenen Sprechstunden nicht angenommen worden, so dass hier eine andere Form gewählt werden müsse. Der Seniorenbeirat plant daher 2017, Sprechstunden gezielt in den Senioren-Einrichtungen anzubieten.

Höhepunkt im Veranstaltungsprogramm war sicherlich der Besuch des Landtages in Potsdam, der Besuch des Bundeskanzleramtes und die Veranstaltung in der Klosterscheune mit Zehdenicker Gruppen. "Der Erfolg hat uns ermutigt, auch 2017 im Rahmen der Brandenburgischen Seniorenwoche wieder eine eigene Veranstaltung in der Klosterscheune durchzuführen", kündigt Rißmann an. Aber auch die Besichtigung des Bundespräsidialamtes steht am 16. Mai auf dem Programm. Selbstverständlich auch das Konzert im Kloster Chorin, das für den 7. September geplant ist. Im Februar werden sich Zehdenicks Bürgermeister Arno Dahlenburg und der Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung der Havelstadt, Hartmut Leib (beide SPD), den Fragen der Zehdenicker Senioren stellen.

Größere Probleme seien im vergangenen Jahr nicht an den Beirat herangetragen worden, aber der Wegfall der Einkaufsmöglichkeiten an der Grünstraße werde allgemein bedauert. "Insbesondere die Senioren aus dem Treffpunkt in der Falterstraße fragen immer wieder nach, wann ein Nachfolger für Kaiser's kommt. Auch der Weg in die Stadt zu den Banken und den Apotheken ist beschwerlich, da die Busse der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) nicht durch die Stadt fahren", erläutert der Beiratsvorsitzende.

"Der Seniorenbeirat bittet alle Senioren aus der Stadt und den Ortsteilen, sich mit ihren Wünschen, Bitten, Kritik und Anregungen an den Seniorenbeirat zu wenden", appelliert Rißmann an die Senioren, mit Lob und Tadel nicht hinterm Berg zu halten.