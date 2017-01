Olympia 2020 ist das groÃŸe Ziel

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: der Eisenhüttenstädter Ringer Christian John.

Deutscher Meister in Saarbrücken: Der Eisenhüttenstädter Christian John (r.) holte sich bei den Männern zum ersten Mal den Titel im Schwergewicht. Kasim Memet Aras (ASV Mainz) gehörte in seiner Vorrundengruppe zu den stärksten Widersachern.

Der 23-jährige Ringer vom Eisenhüttenstädter RC gewann im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft der U23 die Bronzemedaille und holte bei der Deutschen Meisterschaft in Saarbrücken im Schwergewicht zum ersten Mal den Titel bei den Männern. Allerdings wurden die nationalen Kämpfe ohne Titelverteidiger Eduard Popp (VfL Neckargartach) ausgetragen, doch dem Olympiafünften von Rio 2016 sagt Christian John im neuen Jahr den Kampf an und möchte ihm den Platz in der Nationalmannschaft streitig machen.

Christian John hatte sich im Finale nach starken Vorrundenkämpfen in der schwersten Kategorie gegen den jungen Marc Bohnert (RWG Mömbris-Königshofen) sehr schwer getan, zur Pause lag er zurück. Dann drehte John den Kampf in der zweiten Runde und holte sich mit 5:4-Wertungspunkten Gold. Etwas unglücklich verteilt hatte dabei das Los die Teilnehmer in dieser Kategorie, denn John hatte mit Kasim Memet Aras (ASV Mainz 88) und Jello Kramer (ASV Schorndorf) die starken Ringer in seiner Gruppe.

International bekam John bei den Männern schon einmal die raue Luft zu spüren, die bei Wettkämpfen dort weht. Im Kreis der DRB-Auswahl kämpfte Christian John beim Mannschaftsweltcup im Iran, zu dem die acht weltbesten Auswahlteams eingeladen wurden.

"In diesem Jahr will ich meinen Titel bei der Deutschen Meisterschaft verteidigen und mich über diese Titelkämpfe bei Bundestrainer Michael Carl für die Europameisterschaft Anfang Mai in Novi Sad empfehlen", gibt sich der Eisenhüttenstädter für die anstehenden Höhepunkte kämpferisch. Einen großen Titel hat der Schützling von Stützpunkttrainer Maik Bitterling bereits in der Tasche. Im Jahr 2012 wurde der blonde Hüne im kroatischen Zagreb Europameister bei den Junioren.

Um den Sprung unter die weltbesten Athleten im Schwergewicht zu schaffen, trainiert Christian John täglich im Bundes-Leistungszentrum Frankfurt. Seine Ausbildung bei der Polizei ist sportgestützt, damit kann sich der Deutsche Meister auf sportliche Höhepunkte ansprechend vorbereiten, bekommt so Ausbildung/Beruf und leistungssportliche Laufbahn gut unter einen Hut. Im Sommer schließt der Schwergewichtsringer seine Ausbildung ab. "Dann will ich als Polizeikommissar eine Tätigkeit bei der Kriminalpolizei in Frankfurt beginnen, wobei ich dabei auch meine sportliche Laufbahn weiter verfolgen kann", so John zu seinen Zukunftsplänen, mit dem Fernziel Olympia 2020 in Tokio.

Auch privat ordnet Christian John alles seinen beruflichen und sportlichen Zielen unter, "... für Hobbys bleibt da keine Zeit". Die Turniere und Meisterschaften bestreitet der als Single im Bundeswehrinternat lebende John für seinen Heimatverein Eisenhüttenstädter RC, wo er einst von Trainer Michael Kebschull die ersten Schritte auf der Ringermatte beigebracht bekam.

Für die Bundesligabegegnungen macht er vom Zweitstartrecht Gebrauch. Nach dem Rückzug des 1. Luckenwalder SC aus der 1. Bundesliga wechselte er in der nun fast abgelaufenen Meisterschaftsrunde zum TuS Adelhausen. "Es war eine durchwachsene Saison, ich hatte viele international erfahrene Kontrahenten, kämpfte mit unterschiedlichen Ergebnissen, konnte aber reichlich Kampferfahrungen sammeln", fühlte sich Christian John im Kreis dieser Spitzenmannschaft, die das Halbfinale nur knapp verfehlte, sehr wohl.

"Nun habe ich über die Feiertage etwas Kraft getankt". Zudem will sich der 23-Jährige in Österreich für einige Tage auf die Skipiste begeben. Ab Februar beginnt er die Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft.

Auf die Frage nach der herausragenden Begebenheit im vergangenen Jahr kommt die Antwort prompt: "... das war natürlich der Mannschafts-Weltcup in Shiraz", erinnert sich Christian John gern an den Wettkampf im Iran. "So viele Interviews, wie ich dort geben musste, habe ich hier im ganzen Jahr nicht gehabt", lacht der Eisenhüttenstädter, der darauf verweist, dass Ringen im Iran einen ähnlichen Status hat, wie hierzulande Fußball. "Die Begeisterung dort war einfach riesig, die Halle ausverkauft", schwärmt Christian John heute noch von diesem Wettkampf, bei dem die Fans massenhaft Selfis mit dem deutschen Schwergewichtler schossen. Doch vielleicht hilft diese Sportlerwahl, um den Bekanntheitsgrad des Ringers zumindest in seiner Heimatstadt Eisenhüttenstadt noch etwas zu erhöhen.