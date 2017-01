Moderne Zeiten im Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Im Rathaus sind die Öffnungszeiten erweitert worden, unter anderem ist das Einwohnermeldeamt nun auch montags geöffnet. "Das ist ja noch ganz neu", sagt der Erste Beigeordnete Alexander Tönnies. Ein gewisser Trend sei aber zu erkennen. "Am Montag war das Rathaus gut besucht." Über die Besucherzahlen wird eine Statistik geführt. So waren in der ersten Woche des Jahres knapp 300 Einwohnerinnen und Einwohner mit einem Anliegen vor Ort. Das sei eine Zahl im mittleren bis oberen Bereich in einer Woche, so Tönnies.

Durch die Erweiterung der Öffnungszeiten sollen auch Wartezeiten so kurz wie möglich gehalten werden. "Spitzenwert war diese Woche eine Sekundewartezeit", hat Tönnies im System nachgesehen. Der Durchschnitt liege bei zehn Minuten, dienstags und donnerstags, wo am meisten los ist, waren es in dieser Woche 14 Minuten - eine im Vergleich zur Großstadt sicher immer noch sehr vertretbare Zeit. Die Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb zu formen, war schon vor seinem Amtsantritt erklärtes Ziel des Bürgermeisters Steffen Apelt (CDU) gewesen.

Schon länger ist es in Hohen Neuendorf möglich, sich über die Homepage zu Terminen anzumelden. "Das ist eine Variante, die offenbar noch nicht überall bekannt ist", nimmt Alexander Tönnies an. Jedenfalls gebe es bei diesem Verfahren durchaus noch Luft nach oben. Etwa 50 Rathaus-Besucher haben sich in dieser Woche online angemeldet. "Dabei wird auch abgefragt, um welches Anliegen es sich handelt", so Tönnies. Manches, wie beispielsweise die Passverlängerung, sei Routine, aber kniffligere Angelegenheiten könnten von den Mitarbeitern dann schon vorbereitet werden. Auch dies sei eine Frage der Effizienz für beide Seiten.

Die Hohen Neuendorfer Verwaltung ist montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie montags von 13.30 bis 16 Uhr, dienstags von 13.30 bis 18 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs bleibt das Rathaus fürs Publikum weiterhin geschlossen. Wer sich übers Internet anmelden möchte, geht über die Homepage der Stadt: www.hohen-neuendorf.de und klickt unter "Bürgerservice" "Öffnungszeiten und Termine" an. Dann öffnen sich vier weitere Verzweigungen für die jeweiligen Abteilungen, wo Näheres abgefragt wird.