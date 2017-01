01.12.2016 20:19

Thema

Putin will Verhältnis zum Westen verbessern - " Suchen keine Feinde "

Nachrichten (DPA) Wohin steuert Russland in diesen Zeiten der Kriege und Wirtschaftskrisen? In seiner Rede an die Nation skizziert Kremlchef Putin den Kurs der Atom- und... mehr