Schönefeld (dpa) Linke und Grüne in Berlin sind nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) bereit, hochrangige Vertreter in den Aufsichtsrat der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft zu schicken. Es gebe das Angebot der beiden kleineren Koalitionspartner, mit Senatoren in das Aufsichtsgremium zu gehen, kündigte Müller in einem Interview des "Tagesspiegel" (Sonntag) an.