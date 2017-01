artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge hat sich für einen Ort zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ausgesprochen. "Wenn die Blumen verwelkt und die Kerzen abgebrannt sind, muss es einen würdevollen Ort geben, um in unmittelbarer Nähe des Anschlagortes der Opfer zu gedenken", sagte Dröge am Samstag auf Anfrage. Zuvor hatte er dies bereits dem Evangelischen Pressedienst epd gesagt.