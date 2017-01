Pakete gingen an KÃ¤ltehilfe

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Mehr als 50 Päckchen gingen bei der Aktion "Wichteln gegen die Einsamkeit" der Alloheim Seniorenresidenz in Grünheide ein. Eigentlich sollten sie alleinstehenden Senioren in der Gemeinde das Weihnachtsfest verschönern, doch der Plan ging nur bedingt auf. "Wir hatten Probleme, die Päckchen loszuwerden", räumt Leiter Günter Vesper ein. Wegen des Datenschutzes habe die Gemeinde keine Adressaten vermitteln können. So gingen zwei Drittel der Pakete an die Notübernachtungen der Berliner Kältehilfe.