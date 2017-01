Ermittlungen nach Todesfall gehen weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Die Untersuchungen im Falle des toten Mannes, der in der zweiten Dezemberwoche 2016 am Bahnübergang an der Beeskower Straße in Eisenhüttenstadt gefunden worden war, sind noch nicht abgeschlossen. Nach Informationen der Märkischen Oderzeitung wird weiterhin ermittelt, und zwar in alle Richtungen. Bestimmte Untersuchungsergebnisse sind noch nicht abschließend ausgewertet.