Vereinstreff in Alter Schule

Woltersdorf (MOZ) Alle zwei Monate, das nächste Mal am Montag, um 19.30 Uhr, findet in der Alten Schule in Woltersdorf das Vereinstreffen des Kulturhauses Alte Schule statt. "Vorbeikommen kann jeder, auch diejenigen, die noch kein Mitglied sind", sagt die Vereinsvorsitzende Katrin Fleischer. Erfahrungsgemäß kämen 20 bis 30 Teilnehmer zu diesen Treffen. "Es geht darum, sich auszutauschen und neue Ideen für das Kulturhaus zu sammeln", sagt Fleischer. Derzeit habe der Verein 106 Mitglieder, im Schnitt kommen um die zehn neue pro Jahr hinzu.