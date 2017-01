GroÃŸes Interesse am Weihnachtsmarkt-Fiakso

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es gab große Feste und Veranstaltungen, aber auch schwere Unfälle, Bombenalarm und selbst ein Terrorverdächtiger wurde registriert: Wer die Zeitungen des vergangenen Jahres durchblättert, stößt auf interessante Ereignisse. Doch welche Ereignisse, die im Bereich der Lokalredaktion vorgefallen sind und über die das Oder-Spree-Journal berichtet hat, haben die Leser am meisten interessiert. Einen zugegebenermaßen nicht ganz objektiven Hinweis geben die Klick-Zahlen im Internet. Welche zehn Artikel wurden im vergangenen Jahr am häufigsten aufgerufen?

Die womöglich überraschende Antwort: Am meisten haben sich die Internet-Nutzer über die Weihnachtsmarkt-Pleite in Müllrose aufgeregt. 14100 Mal alleine wurde der Artikel "Zorn statt Zauber" aufgerufen. Und wie sehr die Pleite die Leser bewegt hat, zeigt, dass der Folgeartikel "Streit über Weihnachtsmarktfiasko" auf Platz vier der zehn meist aufgerufenen Artikel liegt.

Der herrenlose Koffer am City Center, der von Sprengstoff-Experten inspiziert werden musste, stieß auf großes Interesse. Der Zeitungsartikel, der im Internet veröffentlicht wurde, brachte es auf Platz zwei, der meist geklickten Artikel. Die für die MOZ-Homepage verfasste Meldung findet sich auf Platz fünf.

Polizeimeldungen stoßen auf Interesse. Ein schwerer Unfall am Lunik (Platz 3) und eine Radfahrerin, die von einem Lastwagen an der Ampel Straße der Republik/Karl-Marx-Straße erfasst wurden (7) sowie die gesprengten Geldautomaten in der Commerzbank (8) und die Massenschlägerei unter 40 Flüchtlingen (9) waren unter den Top ten. Aber auch Kurioses wird gerne gelesen. Der Schildbürgerstreich in Neuzelle, wo bei Bauarbeiten an der Dorchebrücke mit einem Geländer eine Zufahrt zugebaut wurde und der auch überregional Schlagzeilen machte, brachte es auf Platz zehn. Das Schauwiegen von René Hübner und seinem Gegner, dem "argentinischen Obelix", vor dem Boxkampf erreichte Platz sechs.