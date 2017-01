Abwasserkanal eingebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Erst Anfang November musste ein Teil der Fahrbahn in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Fürstenwalde aufgebuddelt werden, weil der Kanal eines Hausanschlusses eingebrochen war - nun ist das gleiche Problem einige Meter weiter wieder aufgetreten. "Am Dienstag haben wir mitbekommen, dass die Fahrbahn abgesackt ist, am Mittwoch gab es eine Kamerabefahrung vor Ort", sagt Detlef Jänicke, der stellvertretende Betriebsstättenleiter des Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserversorgung Fürstenwalde. Seit Mitte der Woche verhindern Warnbaken, dass der Verkehr über die betroffene Stelle rollt.