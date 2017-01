Wanderleiterin feiert erst am Abend

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntag feiert Waltraud Planeta vom Eisenbahner-Sportverein Frankfurt ihren 80. Geburtstag. Die langjährige Wanderleiterin hat sich erst für den Abend 30 Gäste eingeladen. "Am Vormittag führe ich eine Gruppe bei der Neujahrswanderung der MOZ durch den Stadtwald. Danach kommt man nicht gleich weg und ein bisschen geschafft bin ich danach auch", erklärt die Jubilarin den späten Beginn.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542942/

Waltraud Planeta ist seit 1959 staatlich geprüfte Wanderleiterin, war allein voriges Jahr 62-mal mit Vereinsfreunden und als Leiterin öffentlicher Touren unterwegs. Die Binnendüne in Storkow, der Fasanenwald in Neuzelle, der Baumkronenpfad in Beelitz oder die Silkebuche in der Schorfheide waren einige der Ziele. "Es gibt immer viel zu beobachten und Schönes zu sehen", sagt sie. Gewandert werde in gemütlichem Tempo, die Strecken sind um die sieben bis 15 Kilometer lang.

Ab 1984 arbeitete Planeta im Sportbüro der BSG Lokomotive, ist seit der Wende Schatzmeisterin beim ESV mit den Sparten Schwimmen, Boxen und Wandern. Ein Nachfolger ist bisher nicht gefunden. "Mir darf nichts passieren", beschwört sie fast. Ihr Amt als Schatzmeisterin beim Brandenburgischen Wandersport- und Bergsteigerverband (seit 1997) kann sie dagegen mit der nächsten Wahl abgeben. Dafür arbeitet sie bereits jemanden ein.