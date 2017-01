"Ein Saisonziel haben wir schon erreicht"

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Am Sonntag spielen in der Oberliga Ostsee-Spree die Handball-Männer des MTV Altlandsberg ab 16 Uhr zu Hause gegen den Bad Doberaner SV. Florian Fuchs sprach mit MTV-Kapitän Dominic Witkowski.

Herr Witkowski, wie zufrieden sind Sie mit der ersten Saisonhälfte?

Ich denke, wir können mit dem Verlauf der Hinrunde sehr zufrieden sein, vor allem der Höhepunkt mit dem sehr deutlichen Sieg im Landespokal gegen den Lokalrivalen aus Grünheide wird hier in Erinnerung bleiben. Dass wir eine gute Hinrunde gespielt haben, ist auch daran zu erkennen, dass wir gegen die beiden Mannschaften, die aktuell in der Tabelle vor uns stehen, in der heimischen Erlengrundhalle gewinnen konnten.

Der Zusammenhalt in der Mannschaft schien in der Hinrunde ziemlich gut zu sein. Was ist das Geheimnis?

Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist sehr gut, das ist allerdings nicht ungewöhnlich, wenn man die ersten sechs Spiele der Saison in Folge gewinnt und lange die Tabelle anführt. Aber auch Niederlagen haben an dem Zusammenhalt im Team wenig verändert und das ist ein gutes Zeichen. Ich denke, dieser starke Zusammenhalt basiert auf einer sehr guten Zusammensetzung der Mannschaft aus jungen und erfahrenen Spielern.

Wie zufrieden sind Sie mit der Integration der neuen, vor allem der jungen Spieler? Welche spezielle Rolle kommt Ihnen als Kapitän dabei zu?

Zum Saisonstart konnten wir sieben neue Spieler im Kader begrüßen, zählt man Christian Szameit und Gunnar Kunze dazu, die aus der 2. Mannschaft dazugestoßen sind, sind es sogar neun neue Spieler. Alle haben sich sehr gut integriert. Wer selber mal einen Mannschaftssport betrieben hat, der weiß, dass es in der Regel seine Zeit dauert, bis man sich als Mannschaft gefunden hat, aufeinander abgestimmt und eingespielt ist. Das hat bei uns alles in sehr kurzer Zeit sehr gut funktioniert. Wichtig an dieser Stelle ist natürlich auch, die ebenso professionelle Arbeit des Trainer- und Betreuerteams zu nennen. Ich versuche, mich als Kapitän für ein gutes Klima im Team einzusetzen und für jeden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Was glauben Sie, ist für den MTV in der Rückrunde noch drin?

Das ist schwer zu sagen und hängt natürlich von mehreren Faktoren ab. Wenn wir unsere Heimspiele gewinnen und auswärts bei einem der großen Titelanwärter aus Cottbus oder Stralsund etwas mitnehmen können, dann sind wir sicherlich auf einem guten Weg, um oben dran-zubleiben.

Welches Ziel haben Sie sich mit der Mannschaft für das Ende der Saison gesetzt?

Vor der Saison war mein Ziel ein Platz unter den Top fünf und der Pokalsieg. Damit lag ich ziemlich gut. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, wobei die drei Niederlagen mit nur einem Tor Abstand ärgerlich waren. Ein Ziel haben wir mit dem Sieg des Landespokales bereits erreicht.