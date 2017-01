Ein echtes EnergiebÃ¼ndel

artikel-ansicht/dg/0/

Chefplanerin des Ortsjubiläums: Bärbel Teich am Anger in Booßen © René Matschkowiak

Bärbel Teich ist überall. Immer wenn in Booßen etwas los ist, kann man sie treffen. Meist allerdings nicht in der ersten Reihe. "Im Vordergrund stehen, das mag ich nicht so", sagt sie. Dabei ist die 67-jährige ein echtes Energiepaket. Diese Energie ist gerade jetzt wieder gefragt, denn Booßen feiert in diesem Jahr das 700-jährige Bestehen. Das Jubiläum soll alle bisherigen Feste in den Schatten stellen.

Jeden Monat gibt es einen Höhepunkt, organisiert von den Vereinen im Dorf, erklärt Bärbel Teich, als sie im Kalender blättert. Der erste wird das Weihnachtsbaumverbrennen am heutigen Sonnabend sein.

Bärbel Teich ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für dieses große Jubiläum. Schon jetzt laufen die Planungen für das Festwochenende vom 7.-9. Juli auf Hochtouren. Einer der Höhepunkte wird das extra für den Ortsteil geschriebene Musical sein, welches dann Premiere hat, erzählt die Planungschefin begeistert.

So, wie sie sich für Booßen engagiert, könnte man fast denken, dass die Familie seit Generationen im Ortsteil verankert ist. Ortsvorsteherin war sie schon, und auch Stadtverordnete in der Oderstadt. Um die Jahrtausendwende stoppte sie eine schwere Krankheit, die sie zum Glück besiegt hat. Danach ging es mit gleichem Elan weiter. "Nein", sagt sie und lacht, "ich bin 1971 hierher gezogen". Als junge Lehrerin hatte sie eine Stelle an der Booßener Schule bekommen. In Frankfurt, bei der Betriebssportgemeinschaft des Halbleiterwerks konnte sie ihre Handballleidenschaft ausleben. Eine perfekte Nachbarschaft, wie sie fand. Mathe und Physik waren ihre Fächer und bis vor kurzem hat sie immer noch an einem Gymnasium in Fürstenwalde Schüler unterrichtet. "Mathe macht mir einfach Spaß, und das haben wohl auch die Schüler gemerkt", sagt sie.

Jetzt aber soll wirklich Schluss sein mit dem Unterrichten. Naja, ein paar Nachhilfestunden will sie trotzdem noch geben. Langweilig dürfte ihr so oder so nicht werden. Sie erzählt von ihren ehemaligen Klassenkameraden, die in diesem Jahr das 50-jährige Abiturjubiläum mit ihr feiern wollen. Wer das organisieren soll? "Bärbel, mach Du das mal", hieß es.

Dass sie überhaupt ihr Abi machen konnte und später studierte, war dabei gar nicht selbstverständlich. Aufgewachsen ist Bärbel Teich im Heim. "Da habe ich wohl auch gelernt, mich durchzusetzen". Die Menschlichkeit sei dabei jedoch nicht auf der Strecke geblieben. "Ich habe ein Helfersyndrom", gesteht sie.

Für Booßen kann das nur gut sein. Schließlich wurde für das Dorf-Jubiläum extra das Hansestadtfest um eine Woche verschoben. "Dafür sind wir der Stadt sehr dankbar", sagt Bärbel Teich. Bis dahin bleibt aber noch viel zu tun. Beispielsweise werden noch finanzielle Zuwendungen gebraucht. "Es wird toll" - da ist sich Bärbel Teich sicher. Man glaubt es ihr aufs Wort.