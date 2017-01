Holzwand ziert Kita-Anbau

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Das 2,6 Millionen teure Bauprojekt in Neuhardenberg macht große Schritte nach vorn. Die größte Bauphase ist abgeschlossen, nun folgen kleinere Arbeiten, die Gestaltung des Außenbereichs und die Ausstattung in den Räumen als einer der größten Kostenpunkte.

Die Holzverkleidung am neuen Anbau am Gebäude der Kita 1 ist schon von weitem zu sehen. Sie hebt den Extraraum hervor, wertet ihn auf und zeigt zugleich eine gewisse Gemütlichkeit inmitten von viel Weiß. Denn nicht nur der Schnee lässt die Betrachter in diesen Tag die Augen zusammenkneifen, auch der neue Anstrich an der Fassade des Gebäudes strahlt hell.

Dass sie nun komplett gestrichen wird und nicht nur die Seite, an der der neue Raum angebaut worden ist, war eigentlich nicht geplant. "Aber wir konnten bei der Sanierung des Kita II-Gebäudes etwa 50 000 Euro einsparen", erklärt Projektleiterin Cornelia Korbanek. Da beide Sanierungen, Kita I und II, gefördert werden, komme die Kostenersparnis nun dem ersten Haus zu Gute. "Außerdem wäre der Anstrich in zwei bis drei Jahren sowieso notwendig geworden", erklärt Thomas Manig, Leiter des Fachbereichs I im Amt.

Langsam nimmt der Anbau, der für Veranstaltungen und als Essenraum genutzt werden soll, auch innen Form an. Die neue angrenzende Küche, in der die Steppkes selbst mithelfen können, ist gefliest, im Anbau selbst wurde noch eine Trennwand hochgezogen. In dieser Wand befinden sich drei Fenster, sodass auch der hintere Raum sonnendurchflutet wird. Überhaupt ist die Helligkeit im unteren Bereich der Kita verbessert worden. Großen und teilweise bodentiefen Fenstern sei Dank. Die Bäder sind, wo es nötig war, neu gefliest, anderes Sanitärinterieur, das erst vor einigen Jahren erneuert worden war, steht wieder an seinem Platz. In einigen Bereichen ist auch schon Wandfarbe - ganz nach dem Farbkonzept, dass sich Kita-Leiterin Brunhilde Simke und ihre Mitarbeiterinnen ausgedacht hatten- aufgebracht. Es dominieren warme Gelbtöne, einzelne Wände sind in einem Terrakotta-Ton gestrichen.

Noch hängen Kabel aus einigen Wänden, sind Löcher nicht verputzt und die Türen fehlen. Doch in den vergangenen Wochen haben die Bauarbeiter fleißig gewirkt. Erste Ergebnisse der harten Arbeit sind auch schon vor dem Gebäude zu sehen. Mutterboden ist vor dem Frost angeliefert worden, erste Vorbereitungen für den neugestalteten Außenbereich, der für die jüngeren und älteren Kinder noch einmal unterteilt sein wird, sind getroffen. "Ich bin sehr zufrieden. Wir liegen genau im Zeitplan. Auch die kurze Pause durch Frost und Schnee wirft uns nicht zurück", sagt Cornelia Korbanek. Zusätzliche Kosten sind derzeit auch nicht absehbar. Am neugebauten Kinderwagenraum ist ein Weg gepflastert worden, der nicht nur über eine Rampe zum Häuschen führt, sondern auch als Lieferweg dienen wird.

Das Bauhauptgewerbe ist mit seinen Arbeiten fertig. In den nächsten Monaten folgen Heizung und Sanitär, die restliche Elektrik sowie der Aufbau der Ausstattung. Im Mai soll der Umbau der Kita fertig sein.