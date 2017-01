Wildtiere trotzen dem Schnee

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Während wir Menschen bibbern, sind die Tiere in Wald und Flur für die derzeitigen Minusgrade bestens gewappnet. Futter finden sie trotz des Schnees ausreichend, eine Notzeit ist nicht in Sicht. Den Jägern bereitet etwas anderes Sorgen.

Die aktuellen Witterungsverhältnisse kommen den Jägern der Region äußerst gelegen. "Schnee und ein heller Mond - das nutzen wir, um nochmal Strecke zu machen", sagt Ole Niemczik, Vorsitzender des Jagdverbandes Märkisch-Oderland. Beste Lichtverhältnisse auch bei Dunkelheit sollen ihm und seinen Jagdfreunden einen erfolgreichen Saisonabschluss bescheren. "Der Januar ist ein intensiver Jagdmonat, bevor am 1. Februar für viele Wildarten die Schonzeit beginnt."

Eine erste Bilanz des Jägers fällt schon jetzt positiv aus: Bei Rot- und Dammwild sowie bei Rehwild halte man das Vorjahresniveau, deutlich mehr Tiere gegenüber der vergangenen Saison seien bei der Wildschweinjagd erlegt worden. Von der leichten Schneedecke, die sich in den letzten Tagen über die Felder und Waldböden gelegt hat, erwarten sich die Jäger allerdings keine vereinfachten Jagdbedingungen. "Es muss schon ein halber Meter Schnee liegen, damit der ein Hindernis für die Tiere darstellt", sagt Ole Niemczik.

Ebenso wenig hinderlich sind weder die Schneedecke, noch zweistellige Minusgrade den Tieren in Wald und Flur bei der Futtersuche. "Die Früchte des Waldes, Eicheln und Bucheckern, liegen auf den Böden", berichtet Johannes Wenske, Revierförster in Prötzel. "Weil die Schneeschicht dünn und der Boden weich ist, kommen die Tiere da leicht ran." Glücklicherweise habe sich der Schnee sofort auf den vom Regen feuchten Boden gelegt.

Sein Kollege in Wriezen, Revierleiter Hans-Dieter Moczia, beobachtet ähnliches. Zwar gebe es gerade um Wriezen und im Oderbruch wenige Eichen und Buchen, sondern vor allem Kiefern und Robinien. "Aber auch da entsteht für die Tiere kein Notstand." Das eingeschränkte Futterangebot sorge lediglich dafür, dass geschossene Rehe in den betreffenden Gebieten nicht wie sonst üblich 18 Kilogramm, sondern nur 10 bis 12 Kilogramm auf die Waage brächten.

Auch Jagdverbandsvorsitzender Ole Niemczik betont: "Der Winter ist kein Unfall der Natur, die Tiere sind darauf eingestellt". Problematisch werde die Futtersuche für sie erst, wenn es taut, dann friert und wieder Schnee fällt. Hilfe habe derzeit, wenn überhaupt, sogenanntes Niederwild - Hase, Fasan, Rebhuhn - nötig. "Aber nicht in Form von Winterfutter", betont Niemczik. Landwirte müssten schon frühzeitig Blühstreifen mit Sommerpflanzen wie Distel und Malve auf ihren Feldern anlegen, von denen sich die Tiere dann im Winter bedienen könnten. "Hier muss es eine engere Zusammenarbeit zwischen Jägern und Landwirten geben", fordert der Harnekoper.

Mit Heu und verschiedenen Getreidearten gefüttert werden darf Schalenwild - Paarhufer, die dem Jagdrecht unterliegen - durch die Jäger erst, wenn die Untere Jagdbehörde des Landes eine Notzeit ausruft. "Dann sind wir verpflichtet, zu füttern", erklärt Niemczik. Viele Jahre zurück liege die letzte Notzeit in der Region. "Sie kann auch im Sommer bei langanhaltender Trockenheit und Wassermangel ausgerufen werden, nicht nur bei Dauerfrost und hoher Schneelage."

Weil Märkisch-Oderland von solch extremen Wetterlagen nicht bedroht ist, die Temperaturen wieder steigen, sind Jäger und Förster nicht beunruhigt. Sorge bereitet ihnen nur eine Art: Wildschweine, sogenanntes Schwarzwild. In den Wäldern um Wriezen beobachtet Revierleiter Hans-Dieter Moczia bereits Frischlinge, die eigentlich erst am Ende des Winters, mit Beginn des Frühlings, durch den Wald spazieren sollten. "Für die sind die derzeitigen Temperaturen nicht so einfach", so Moczia. Sind die Tiere bereits einige Wochen alt, würden sie den plötzlichen Wintereinbruch dicht an die Wildsau gekuschelt überstehen. "Andere sterben, das ist dann die natürliche Auslese."

Ein Problem, das den Vorsitzenden des Jagdverbandes Märkisch-Oderland besorgt, ist die afrikanische Schweinepest. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Virus bei uns angekommen ist", ist Ole Niemczik überzeugt. In Polen wurde die Krankheit 2015 bereits nachgewiesen. 90 Prozent der an der hochansteckenden Virusinfektion erkrankten Wildschweine, sagt Niemczik, würden sterben.

Sollte der Virus bis nach Brandenburg gelangen, könnte er sich rasend schnell ausbreiten: "Wir haben in Märkisch-Oderland eine hohe Schwarzwildpopulation, die kaum bejagbar ist." Das Leben werde den Jägern durch große Flächen, Mais- und Rapsfelder, schwer gemacht. "Das Wild ist dort unsichtbar", so Niemczik. Bejagungsschneisen in den betreffenden Flächen standen zur Diskussion, wurden aber mit der Begründung, der Aufwand sei zu groß, von den Eigentümern abgelehnt.