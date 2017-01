Hochschule bereitet JubilÃ¤um vor

artikel-ansicht/dg/0/

Zu den Höhepunkten des Festaktes dürfte die feierliche Enthüllung eines Gemäldes gehören, das Prof. Gunther Wolff zeigt. Der Gründungsdekan der Hochschule war am 20. Februar 2013 im Alter von 83 Jahren verstorben. "Es ist uns gelungen, die Künstlerin Antoinette für dieses Werk zu gewinnen", freut sich Wilhelm-Günther Vahrson.

Die Wiedergründung war 1992 mit etwa 90 Forststudenten erfolgt, inzwischen sind in Eberswalde zwischen 2100 und 2200 angehende Nachwuchswissenschaftler eingeschrieben, die 17 Studiengänge belegen. In zwei Jahren soll laut HNE-Präsident ein weiterer, diesmal dualer Studiengang hinzukommen, der das Studium des Holzingenieurwesens mit der Ausbildung zum Mechatroniker verbindet.

Zu ihrem Jubiläum hat die HNE zudem einen Videowettbewerb gestartet. Bis zum 10. April können 25 Sekunden kurze Filme eingeschickt werden, in denen es um Visionen für die Zukunft geht. "Wie sieht Deine Hochschule in 25 Jahren aus?", lautet das Thema. Die besten Videos sollen beim Tag der offenen Tür am 17. Juni präsentiert und prämiert werden.

Informationen zum Wettbewerb: www.hnee.de/videowettbewerb