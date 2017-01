Genehmigung fÃ¼r See-Stiftung erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Stolzenhagen (MOZ) Innerhalb der nächsten Wochen rechnet der Stolzenhagener Ortsvorsteher Jürgen Krajewski mit der Genehmigung der "Familie Werner und Anita Otto Stiftung". Damit wechselt der 44 Hektar große Stolzenhagener See auch formal den Besitzer - der eigentliche Stiftungsakt ist ja schon seit Wochen abgeschlossen. Nachgeliefert wurde nunmehr die von der Stiftungsaufsicht geforderte Gewinn- und Verlustrechnung. "Wir erwarten in der Tat innerhalb der nächsten Wochen die Stiftungsurkunde", so Krajewski, der erneut betont, dass mit dem Eigentumswechsel keine Änderungen bei den Pachtverträgen beabsichtigt sind. Die knapp 200 Seeanlieger müssten demnach nicht mit Erhöhungen der Pacht rechnen - auch bei den Angelkarten und Bootsgenehmigungen seien keine großen Änderungen geplant. "Auslaufende Pachtverträge werden zu gleichen Konditionen für ein weiteres Jahr verlängert. Im Gespräch sind wir auch mit einigen wenigen Anliegern, die mit ihrer Pacht im Rückstand sind oder gar nicht zahlen wollen."

artikel-ansicht/dg/0/1/1542952/

© MOZ/Hans Still

Die Seebesitzerin Anita Otto und Ortsvorsteher Jürgen Krajewski sind sich beim Thema Stolzenhagener See einig.

Die Seebesitzerin Anita Otto und Ortsvorsteher Jürgen Krajewski sind sich beim Thema Stolzenhagener See einig. © MOZ/Hans Still

Die für Ende 2016 angekündigte Anliegerversammlung soll demnach zügig nach der Stiftungsgenehmigung stattfinden. Dort wollen sich Anita Otto und Jürgen Krajewski mit ihrer Stiftung vorstellen, und es soll im Teil zwei mit Anliegern über das Leben am See gesprochen werden. Krajewski wird deutlicher: "Es liegt ja im ureigenen Interesse der Anlieger, die Schönheit des Sees zu erhalten und sich umweltgerecht zu verhalten." Die Höhe der Pacht werde sich zwischen 100 und 150 Euro einpegeln, sollten beispielsweise erneut Blaualgen im See auftreten, dann würden die Kosten für die Behandlung des Gewässern sicher auf alle Anlieger umgelegt werden.

Zudem habe sich der Stiftungsvorstand darauf verständigt, einen Stiftungsrat zu berufen. Dieser solle laut Krajewski als Korrektiv zum Vorstand positioniert werden, zusätzlichen Sachverstand mitbringen und in der Perspektive auch der Nachwuchsgewinnung für den Vorstand befördern. "Wir sehen in diesem Stiftungsrat Personen, die für den See und die Stiftung wichtig sind", skizziert Krajewski.

Insgesamt habe der Vorstand der Stiftung sehr positive Reaktionen für die Idee der Seebesitzerin Anita Otto bekommen, das Gewässer aus dem Privateigentum in eine öffentliche Besitzform zu überführen. "Das bestätigt uns", so Krajewski.