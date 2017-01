Mit diesem Geld zahlten Schwedter einst

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Schwedter Numismatiker Harry Lorenz stellt am 15 Januar ab 14.30 Uhr von ihm gesammelte Geldscheine im Stadtmuseum vor. Während der aktuellen Sonderausstellung "Aufbruch in die neue Zeit. Schwedt 1945 bis 1958" erfahren Neugierige mehr über "ihr" Geld.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542953/

"Ich möchte den Besuchern erklären, mit welchem Geld hier bezahlt worden ist", erzählt Harry Lorenz. Dafür bringt er seine Sammelordner mit. Darin finden sich Pfennig- und Markstücke mit der Prägung ab 1948 und 1949. Außerdem enthalten sie Geldscheine der Alliierten Militärbehörde von einer halben bis zu 1000 Mark, die bis 1948 gültig waren. Bis zum gleichen Jahr konnte auch noch mit Reichsmark bezahlt werden. In Ostdeutschland wurden Kupons auf die Reichsmark-Scheine bis zum Wert von 100 Mark geklebt und für einen Monat - Mitte 1948- konnte mit diesem Geld bezahlt werden. Die erste neue Banknotenserie wurde im Juli 1948 unters Volk gebracht - 50 Pfennig bis 100 Deutsche Mark. Den zum Beispiel für Bankgeschäfte genutzten 1000-Mark-Schein gab es danach nie wieder. 1955 erneuerte die Deutsche Notenbank die DDR-Geldscheine. 1964 gab es Mark der Deutschen Notenbank. Zwischen 1971 und 1975 wurden die "Mark der Deutschen Demokratischen Republik" gedruckt. Schwedter dürften sich besonders an den damaligen rötlichen 50-DDR-Mark-Schein erinnern. Von der Vorderseite des "Fuffzigers" blickte Friedrich Engels in die DDR-Schein-Welt, auf der Rückseite war ein Abbild der Schwedter Raffinerie zu sehen.

Mit seinen 68 Jahren ist Harry Lorenz ein gestandener Heimatsammler und über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Den kleinen Harry reizte schon während der Schulzeit in Greiffenberg das Sammeln von Münzen, Medaillen und Geldscheinen. "Alles, was ich unter die Finger bekam, wurde archiviert", erzählt er. Heute füllen Münzen, Geldscheine aller Art, alte Aktien regionaler Betriebe, Geschäftspost-Briefumschläge schätzungsweise ein Dutzend oder mehr Sammelordner. Erst mit der Lehre in der PCK-Raffinerie zog Harry Lorenz 1965 nach Schwedt an die Oder. "Da war es ein logischer Schritt, dass ich 1971 dem Schwedter Numismatikverein beitrat", sagt er. Heute zählt Lorenz dort mit zu den älteren Mitgliedern. Nachwuchs wird dringend gesucht. Die Schwedter Numismatik AG ist im weiten Rund der letzte Verein, der sich mit dem Sammeln von altem Geld beschäftigt.