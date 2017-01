GroÃŸartiger Kegelsport bei der SG

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542955/

Bei der nunmehr 16. Auflage des Turniers gab es eine sehr gute Beteiligung. 18 Teilnehmer kamen. Steffen Paulus als Sektionsleiter der Abteilung Kegeln bei der SG Zechin eröffnete die Veranstaltung mit festlichen Worten. Dabei erklärte er, dass der sportliche Wettkampf diesmal in einem neuen Modus gespielt wird, dem sogenannten Tandem. Es wurden zunächst zwei Teams gebildet. Durch diesen Modus hatten die Teilnehmer gleich mehr Spaß. Nachdem die Auslosung der Teams sowie das Festlegen der Startreihenfolge beendet war, machte sich das erste Duo, Karin Finsel und Robert Lehmpfuhl, bereit, um die erste Kugel zu schieben.

Alle Paare mussten sich in der ersten Runde, in der 100 Würfe über alle vier Bahnen absolviert wurden, beweisen. Hierzu galt es zunächst ein gutes Resultat zu erzielen, um in der zweiten Runde darauf aufbauen zu können. Diesmal wurden beide Ergebnisse zusammengerechnet, um dann die Finalisten ermitteln zu können. Bereits vorher stand fest, dass jedes Team aufgrund der Teilnehmerzahl eine Runde weiterkam. Für das beste Ergebnis der ersten Runde sorgte zugleich auch das erste Paar. Karin Finsel und Robert Lehmpfuhl brachten es auf 418 Holz. Birgit Specht/Michael Czerny kegelten 415, Kersten Finsel/Sebastian Bonin 414, Hans-Jürgen Specht Michael Spiegler 413, Marco Specht/Steffen Paulus 411, Falco Specht/Uwe Lange 402 und Dana Specht/Martin Kempf 390 Holz. Nur die Teams Günter Wolter/Patrick Seidemann 349 und Karsten Glatzer/Jochen Kern 315 blieben weit abgeschlagen.

In der zweiten Runde spielten die Akteure erneut 100 Würfe über alle vier Bahnen, aber nur die besten vier Paare konnten ins Finale einziehen.

Das Team Falco Specht/Uwe Lange lösten das erste Ticket für die Endrunde. Mit sehr guten 432 Holz (Gesamt: 837) setzten sie einen hohen Maßstab. Dieser war aber für das geübte Duo Steffen Paulus/Marco Specht kein Hindernis, da sie mit überragenden 453 Holz (Gesamt: 864) glänzten. Ein weiterer Startplatz ging an das Team Kersten Finsel/Sebastian Bonin, die es auf 428 Holz (Gesamt: 842) brachten. Auch das Mix-Team mit Karin Finsel/Robert Lehmpfuhl erzielte tolle 432 Holz (Gesamt: 850), so dass die Finalisten des 16. Weihnachtskegelns feststanden.

Im Finale galt es dann 60 Würfe über vier Bahnen zu bewältigen. Alle Teams mussten gleichzeitig starten und nicht wie in den Vorrunden im Kettenstart. Für die Zuschauer und Aktiven hätte das Finale nicht spannender und ansehnlicher verlaufen können. Alle Finalisten zeigten tollen Kegelsport.

Das Duo Karin Finsel/Robert Lehmpfuhl steigerte sich nochmals und unter tosendem Applaus erzielten sie starke 261 Holz. Die reichten zum Sieg. Das Duo aus Marco Specht/Steffen Paulus kam auf 239 Holz und holte sich damit Silber. Nur mit einem Holz dahinter positionierte sich das Team Falco Specht/Uwe Lange (238), die aufgrund der besseren Abräumer vor dem Team aus Kersten Finsel/Sebastian Bonin (ebenfalls 238) standen.