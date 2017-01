Vor 20 Jahren Neuland betreten

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Kita-Landschaft ist bunt und vielfältig. Dennoch ist die Kita "Im Zwergenland e. V." so etwas wie ein Exot unter den Eberswalder Einrichtungen. Sie ist die erste und bis vor Kurzem einzige Tagesstätte in Regie eines Eltern-Mitarbeiter-Vereins. Am Mittwoch feiert der Träger des 20. Geburtstag des Hauses.

Die zwei Buchstaben im Namen - e. V. - sind wichtig. Denn sie machen den Unterschied. Neben der vom gleichnamigen Verein betriebenen Kita gibt es nämlich direkt nebenan eine Einrichtung mit gleichlautendem Namen "Im Zwergenland", nur halt ohne besagten Zusatz. Und diese Duplizität hat ihren Ursprung in der Geschichte, wie Leiterin Birgit Hempel, gleichzeitig Geschäftsführerin des Trägervereins, sofort verrät.

Nach der Wende bildeten beide Häuser an der Heegermühler Straße eine Einheit, und Träger der Kita "Im Zwergenland" war die Stadt. Es war die Zeit, da der Geburtenknick den Bedarf an Kita-Plätzen drastisch sinken ließ. Und damit den Bedarf an Erziehern. Personalabbau nach Sozialauswahl. Das war Mitte der 1990er-Jahre das Thema. Eltern und Mitarbeiter um Birgit Hempel wollten nicht abwarten, sie gingen in die Offensive. Und suchten selbst einen neuen Träger. Um am Ende festzustellen oder mutig zu sagen: "Das können wir selbst." Und so übernahm der 1996 gegründete Verein "Im Zwergenland" im Jahr drauf schließlich die Verantwortung und eines der beiden Häuser.

Womit der Verein gleichsam Neuland betrat. Denn seinerzeit gab es weit und breit keine Kita in der Regie einer Eltern-Mitarbeiter-Initiative. Vieles habe man sich selbst erarbeiten und ausprobieren müssen. Im Laufe der Jahre machten sich im Barnim weitere Elterninitiativen auf den Weg. Und holten Rat bei den Eberswaldern. Einige haben es geschafft, andere mussten wieder aufgeben.

Der Verein "Im Zwergenland" ist inzwischen fest etabliert. "Wir würden den Schritt immer wieder gehen", sagt Birgit Hempel. Auch wenn er nicht leicht war. "Ich kann mich noch gut an den ersten Tag erinnern. Ich war innerlich schon ziemlich angespannt. Sein eigener Arbeitgeber zu sein, das ist eine besondere Situation", sagt Hempel, die schon ihre Ausbildung in eben diesem Haus im damaligen Kranbaupark absolviert hat und seit 1987 Leiterin ist. Im Mai feiert sie also als Chefin ein kleines Jubiläum.

Zugute kamen dem Team gerade in der Anfangsphase die Erfahrungen aus der Wende. Birgit Hempel und Kollegen waren kampferprobt. Denn zu DDR-Zeiten war die Einrichtung Betriebskindergarten und -krippe. 1953 hatte der Kranbau Eberswalde im Park in einer ehemaligen Ardelt-Villa sowie im benachbarten Haus die Kindereinrichtungen eröffnet. Mit dem politischen Umbruch wurde dem Team sogleich klar, dass man die Initiative ergreifen muss, um nicht abgewickelt zu werden. "Also gingen wir sofort auf die Stadt zu und forderten die Übernahme", erzählt die Leiterin. Mit Erfolg.

Längst gibt es in Eberswalde und Umgebung eine bunte Trägervielfalt. Und zumindest theoretisch haben die Eltern die Wahl, in welcher Einrichtung ihr Schützling betreut werden soll. Das "Zwergenland e. V." hat eine Kapazität von 70 Plätzen (für Krippen- und Kindergartenkinder). Die seien im Prinzip voll belegt. "Es gibt eine lange Anmeldeliste", so Hempel. Nicht nur für Westender Eltern ist das Haus die Wunsch-Kita. Zu den Besonderheiten der Einrichtung gehören unter anderem die eigene Küche, die die Schützlinge mit allen Mahlzeiten täglich frisch versorgt, sowie die Arbeit in altersreinen Gruppen. Ferner verweist die Leiterin auf die gute Kooperation mit dem benachbarten Sportzentrum Westend, der Musikschule Barnim sowie dem anderen "Zwergenland".

Und was wünschen sich Birgit Hempel und ihr Team zum Jubiläum? Sie hoffen auf weitere Investitionen durch den Eigentümer, die Stadt. "Wir wünschen uns einen Umbau, eine Neugestaltung der Küche. Und auch Elektroanlage müsste saniert werden", so Hempel.

Empfang zum 20. am 11. Januar um 11 Uhr in der Kita