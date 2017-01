GroÃŸ-Berlin beeinflusste Entwicklung von Bernau

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bernau um 1930 ist kaum mit der heutigen Stadt Bernau zu vergleichen. Und doch gibt es Parallelen, die sich insbesondere aufgrund der Lage der Stadt in der Nähe von Berlin ergeben. Heute Teil 2 der losen Reihe zur Geschichte der Kommune.

An der Kreuzung Wandlitzer Chaussee mit der Landstraße Schönow - Lanke wurde die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes errichtet.

© Horst Werner

Wer Bernau vor dem Ersten Weltkrieg kannte und es in den dreißiger Jahren wiedersieht, wird über den angenehmen Wandel in der Geschäftswelt erstaunt sein. Bernau hat als erste Kleinstadt ein Fein-Heizwerk in der Bürgermeisterstraße am Markt errichtet, das sehr zuverlässig arbeitet und seinen Wirkungsbereich dauernd erweitert. Es gibt eine gut eingerichtete Stadtsparkasse, ferner die Zweigstelle der Niederbarnimer Kreissparkasse sowie eine Genossenschaftsbank (Oranienburger Bank).

Wenn die Entwicklung der Stadt nicht mithielt, speziell sich größere Industriewerke hier nicht niederlassen konnten, so lag dies vor allem an der Engherzigkeit der Stadtväter. Erst die Umwälzungen nach dem Krieg und auch das nahegelegene Groß-Berlin übten ihren Einfluss auf die Bevölkerung und die Entwicklung der Stadt aus. Dazu gehörte insbesondere die großzügig einsetzende Siedlungstätigkeit.

Der Siedlung Bernau e.G. m.b.H. ist es zu verdanken, dass sich die Stadt weiter entwickelt hat und die Wohnungsnot gemildert wurde. Der eigentliche Gründer und Leiter der Genossenschaft ist der damalige Stadtverordnetenvorsteher Ernst Knötschke. Durch seine rastlose Tätigkeit ist es ihm gelungen, ganze Straßenzüge zu bebauen und neue Wohnviertel zu schaffen.

Diese sogenannte Arbeiterwohnstadt findet ihre Ausprägung durch den fertiggestellten Bau der Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes auf einem 20 Morgen großen Waldgelände an der Kreuzung Bernau-Wandlitzer Chaussee mit der Landstraße Schönow-Lanke. Ziel und Zweck der Schule ist die Ausbildung der in den Betrieben tätigen Funktionäre in Fragen unter anderem der Sozialpolitik, des Arbeitsrechts und der Betriebshygiene.

Die aus diesen Reihen hervorgehenden Arbeitsrichter, Schlichter, Jugendleiter, Referenten oder auch Versammlungsleiter sollten damit befähigt werden, die vor ihnen liegenden Aufgaben auch bewältigen zu können.

Die Ausbildungsdauer beträgt insgesamt vier Wochen. Der Erbauer der Bernauer Bundesschule Schule ist der nach Russland berufene und zum Professor ernannte Architekt Hannes Mayer (Dessau), er hatte auch das Dessauer Bauhaus geschaffen.

Der neu gewählte Bürgermeister Dr. Höhn aus Weilburg an der Lahn wurde in den dreißiger Jahren in sein Amt eingeführt. Von ihm erwarteten die Einwohner, dass er im Verein mit den städtischen Körperschaften Bernau einer besseren Zukunft entgegenführt. Hierzu gehörte insbesondere die Besserung der finanziellen Lage der Stadt, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot, die Erschließung weiteren Siedlungsgeländes und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Da dem neuen Bürgermeister Herr Dr. Höhn ein guter Ruf vorausging, hofften die Bürger zuversichtlich, dass es ihm gelingen wird, alle auftretenden Probleme zu meistern.

Ja, so sah man es damals und es war eine realistische Einschätzung der damaligen Situation. Viele Probleme aus diesen Jahre strahlen bis in die heutige Zeit und sind somit weiter aktuell. Doch diese Zeilen geben Zeitgeist wieder und künden vom Willen und dem Aufbruch in eine

bessere Zukunft für die Stadt.