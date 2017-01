Gemeinschaft am KÃ¼chentisch

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) Die neue Tagespflege "Am Oderstrom" ist gut ausgelastet. In die einst leere untere Etage der Sozialstation in der Zingelstraße ist wieder Leben eingezogen. Hochbetagte Senioren verbringen dort ihre Tage in Gesellschaft. Abends geht es nach Hause, im Sonderbus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542958/

In der neuen Tagespflege "Am Oderstrom" werden Senioren gut betreut. Auszubildende Mandy Schulz schaut den Gästen beim Puzzlespiel und Ausmalen zu.

In der neuen Tagespflege "Am Oderstrom" werden Senioren gut betreut. Auszubildende Mandy Schulz schaut den Gästen beim Puzzlespiel und Ausmalen zu. © MOZ/Eva-Martina Weyer

Der Diakonie Pflegedienst hat sich in Gartz ein zweites Standbein geschaffen. Zusätzlich zur Sozialstation, die eine ambulante Pflege bis in kleine Dörfer des Amtes Gartz ermöglicht, gibt es die Tagespflege "Am Oderstrom". Kranke Senioren und solche, die tagsüber nicht allein zu Hause bleiben wollen oder können, verbringen dort ihren Alltag.

Sie können gleich zur Frühstückszeit kommen, oder später. Für die Tagesgäste fährt auf Wunsch sogar ein Bus hin und zurück. Ihre Angehörigen können beruhigt auf Arbeit gehen.

Für das Einrichten der Tagespflege ist die untere Etage der Sozialstation komplett umgebaut worden. Zuvor war dort ein Pflegehotel untergebracht. Es hat Alte und Kranke aufgenommen, damit deren pflegende Angehörige auch einmal in Urlaub fahren konnten. "Das Hotel hat so hoffnungsvoll begonnen und lief bis 2011 sehr gut. Doch dann gab es immer mehr Bestimmungen. Wir mussten es schließen", bedauert Pflegedienstleiterin Ute Schulz.

Ihr hat es leid getan, dass die Räume leer standen. Schließlich kam Ute Schulz auf die Idee mit der Tagespflege und erhielt grünes Licht von ihren Chefs beim Diakonie Pflegedienst Vorpommern. Nach Greifswald befindet sich in Gartz die zweite Tagespflege in diesem riesigen Gebiet. Der Bedarf an dieser Betreuungsform ist groß. Inzwischen gibt es weitere Häuser in Ferdinandshof und Ueckermünde.

In der Gartzer Einrichtung "Am Oderstrom" bezeichnet man die Betreuten als Gäste. Zwölf dürfen dort pro Tag aufgenommen werden, das haben die Kassen festgelegt. Die Tagespflege hat ein Wohnzimmer, zwei Bäder, zwei Betten zum Ausruhen sowie Schlaf- und Ruhesessel für die Gäste. Die große helle Küche wird besonders gern von den Senioren genutzt und ist inzwischen beliebter Treffpunkt. Die Umbauarbeiten zur Tagespflege haben fünf Monate gedauert.

Über die inzwischen gute Auslastung freut sich Ute Schulz. Sie durfte selbst das Farbkonzept für die Räume entwerfen und hat sich für starkes sowie pastelliges Lila entschieden, inspiriert von der Farbe der Berufsbekleidung bei der Diakonie.

Schwester Monika Happeck ist Leiterin der Tagespflege. Sie ist seit 25 Jahren bei der Diakonie tätig und kann sich an den Aufbau der Sozialstation Gartz genauso gut erinnern wie Ute Schulz.

Das Jubiläum "Ein Vierteljahrhundert Sozialstation" haben sie im vergangenen Jahr mit ihren Kolleginnen, den Senioren und deren Angehörigen gefeiert. Angefangen hat die Sozialstation mit neun Mitarbeitern für ein Jahr über ABM. Heute sind dort 42 Mitarbeiter beschäftigt. Geblieben ist der Anspruch aus den frühen 1990er-Jahren. Fachliche Pflege, Zuwendung und Mitmenschlichkeit müssen bei aller Zeitnot unter einen Hut gebracht werden.