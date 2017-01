DÃ¶rfer protestieren gegen drohende Abbaggerung fÃ¼r Braunkohle

artikel-ansicht/dg/0/

Kerkwitz/Grabko (dpa) Bewohner von drei benachbarten Dörfern in Südbrandenburg wollen am Sonntag (13.00 Uhr) gegen die drohende Abbaggerung ihrer Heimat für die Braunkohle protestieren. Es ist der inzwischen zehnte Sternmarsch, der in Kerkwitz, Grabko und Atterwasch startet und auf eine Wiese führt, wo die Teilnehmer schließlich zusammentreffen.