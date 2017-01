"Ã¼berLAGERt":

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Wer macht mit? In diesem noch jungen Jahr möchte sich der Verein "Belziger Forum e.V." am Projekt "überLAGERt" beteiligen. "Hierfür suchen wir interessierte Jugendliche, welche sich mit der Geschichte des KZ-Außenlagers Roederhof beschäftigen wollen", informiert Benjamin Stamer. Das erste Treffen für Interessenten findet am 19. Januar um 16.00 Uhr im Infocafé "Der Winkel", Straße der Einheit 25, statt.

Worum geht es genau? "Im Projekt "überLAGERt" begeben sich Jugendliche aus Brandenburg ab Januar auf historische Spurensuche, um die Geschichte von KZ-Außenlagern zu erforschen. "In Workshops, Seminaren und Exkursionen beschäftigen wir uns mit dem System der Konzentrationslager in Brandenburg. Wir fragen nach konkreten Auswirkungen vor Ort, suchen nach Zeitzeugen und recherchieren in Archiven. Die Ergebnisse bringen wir an die Öffentlichkeit, um die lokale Auseinandersetzung mit der Geschichte anzuregen."

Das Projekt findet in Kooperation mit der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen - Sachsenhausen Memorial und der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück statt. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz und der Stiftung "Großes Waisenhaus zu Potsdam".