Notizen von unschÃ¤tzbarem Wert

Bad Belzig (MZV) "Zufälle sind unvorhergesehene Ereignisse, die einen Sinn haben", ließ einst Diogenes verlauten. Das Zitat verbirgt Wahres, was die folgende Begebenheit beweist. Eine Schulfreundin der Bad Belziger Chronistin Helga Kästner weilte in Braunschweig. Bei einer Stadtführung stattete besagte Schulfreundin, wohnhaft in Niemegk, einem Schuhgeschäft einen Besuch ab. Im sich entwickelnden Gespräch berichtete die Verkäuferin, dass ihr Mann Tagebücher besitzt, deren Handlung unter anderem in Niemegk spielt. Einige Kopien dessen wurden wenig später nach Niemegk gesandt. Die Empfängerin wandte sich an Helga Kästner, gab die Kopien und die Kontaktdaten weiter.

"Was für ein Glück", so Helga Kästner, die sofort den enormen Wert der Telefon- und Gesprächsnotizen erkannte. Es handelte sich um Kriegstagebücher der Stützpunktkommandatur Belzig aus dem April 1945, die der Diensthabende zu Papier brachte. Gedruckt wurde es in vollem Umfang mit genauem Wortlaut, enthält Handschriften, beschreibt Ereignisse und Begebenheiten.

Ergänzt werden die Schriften durch Skizzen der Truppenbewegungen im Belziger Raum, die Helmuth Wenck, Sohn des Generals Walther Wenck, zu Lebzeiten in seinem Besitz hatte. Letztgenannter leitete die letzten Operationen der 12. Armee in der Region.

Aufzeichnungen wie diese existierten bis dato nicht, sind von unschätzbarem Wert, nicht nur für Chronisten.

Ein zweiter Teil beinhaltet die Dokumentationen von Gerhard Dorbritz zur Munitionsfabrik der Firma Kopp & Co in Treuenbrietzen und Belzig. "Mit der Aufnahme der Produktion in der Metallfabrik Roederhof im Jahre 1935 entstanden in Belzig neue Wohnviertel, und bald auch Arbeitslager, Zwangsarbeiterlager und 1943 das Frauen-Konzentrationslager als Außenstelle von Ravensbrück", berichtet Helga Kästner. Berichte von Zwangsarbeitern, Gefangenen und Werktätigen wurden von Dorbritz dokumentiert. Eine Besonderheit ist auch das Cover des Buches. Es ist das Bild "Der lange Weg" von Imad Alfil, ein syrischer Kunststudent, der aus Aleppo floh und in Bad Belzig eine neue Heimat fand.

Das Kriegstagebuch April 1945 und die Aufzeichnungen zur Munitionsfabrik Reoderhof sind druckfrisch erschienen. Dem Buch voraus gehen bereits fünf Chroniken der Stadt Bad Belzig von 1970 bis 1945, allesamt zusammengestellt durch das Ehepaar Helga und Günter Kästner.

Erhältlich ist die "Chronik der Stadt Bad Belzig - Kriegstagebuch April 1945 - Munitionsfabrik Roederhof" für 16,90 Euro in der Buchhandlung Ritter und in der Tourist-Info im Bürgerhaus am Markt in Bad Belzig.