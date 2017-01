Dann rauschte das Wasser heran

artikel-ansicht/dg/0/

"Und wieder bot sich das entsetzlich traurige Bild der Flüchtlinge, die mit ihren Habseligkeiten und dem Vieh nach Westen ziehen, den rettenden Höhen entgegen", schreibt der damalige Golzower Schulleiter Gustav Müller am 23. März 1947 in sein Tagebuch. Vom Fenster des oberen Stockwerkes des Schulhauses aus beobachtet er die Szenerie: "Unheimlich ist dieses Rauschen des herankommenden Wassers, aber unheimlicher sind dieser dichte Nebel, der sich sogleich als Regen wieder niederschlägt, und die mit diesem Nebel verbundene dämmrige Finsternis. Links und rechts der Straße steht bereits alles unter Wasser; die Straßenmitte bleibt noch für die Rückkehr frei. Zurückgebliebenes Vieh auf dem Schlossberg brüllt."

Im März jährt sich das folgenschwerste Ereignis der Nachkriegszeit zum 70. Mal. Am Abend des 21. März 1947 kam es bei Reitwein zu zwei Deichbrüchen. Binnen weniger Tage stand das Oderbruch unter Wasser. 20 Menschen starben, rund 20 000 verloren ihr Zuhause. Es verendete viel Nutzvieh, das zwei Jahre nach Kriegsende so lebenswichtig für die Versorgung der Bevölkerung war.

"Ein Ereignis, das heute vielen sehr weit weg und sie gar nicht zu betreffen scheint", sagt Martin Porath, Geschäftsführer des Gewässer- und Deichverbandes. Die meisten Bewohner seien der Meinung, dass mit der Sanierung der Oderdeiche nach dem Sommerhochwasser 1997 solch eine Gefahr nicht mehr besteht. "Ein fataler Irrtum", steht für Porath fest. Er begrüße deshalb nachdrücklich die Initiative der MOZ sowie des Geschichts- und Heimatvereins Gusow-Platkow, den Bewohnern des Oderbruchs mit Erlebnisberichten das Thema Hochwasser ins Bewusstsein zu rücken. Der Verein hatte sich mit der Idee an uns gewandt, an markanten Stellen im Oderbruch blaue Bänder um Bäume, an Gebäude oder Masten zu spannen, die den einstigen Stand des Hochwasser 1947 dokumentieren. "Im Laufe von Wochen sollen überall blaue Bänder wehen, die deutlich machen, welche Katastrophe damals das Hochwasser für die Bewohner bedeutete", erklärt Andreas Köpp vom Verein. Man wolle zudem viele Erinnerungen sammeln. Es gebe eine Reihe von Broschüren und auch Daten, aber nur wenige verlässliche persönliche Erlebnisberichte.

Wir wollen als Märkische Oderzeitung die Geschichte von Zeitzeugen aufschreiben, werden sie dem Verein zur Verfügung stellen. Bei unseren Treffen in den Orten möchten wir mit den Zeitzeugen blaue Markierungsbänder anbringen. Wir wollen berichten, wie Menschen 1947 vor dem Wasser flüchteten, wie sie ihr Heimatdorf bei der Rückkehr vorfanden, welche Schäden bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Der Verein beabsichtigt zudem, an einem Aktionstag an mehreren Orten des Oderbruchs symbolisch mit dem Anbringen blauer Bänder an das Hochwasser zu erinnern. "Wir würden uns sehr freuen, wenn Bürger Fotomaterial zur Verfügung stellen könnten", sagt Andreas Köpp.

Sämtliche Unterlagen und Materialien will der Verein für das geplante Museum im Bahnhofsgebäude in Seelow aufarbeiten und dort einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. "Eine gute Idee", befindet Gedo-Chef Martin Porath. Es sei immens wichtig, dass sich auch die jüngere Generation der ständig stehenden Gefahr durch ein Hochwasser bewusst ist. Wäre 1997 ein Deich gebrochen und das Wasser ins Bruch geströmt, hätte es weitaus höher gestanden als 1947. Dazu gebe es viele genaue Berechnungen. Der Gewässer- und Deichverband plane in diesem Jahr angesichts der drei Jubiläen selbst eine Reihe von Fachtagungen und Veranstaltungen, informiert Martin Porath. Schon jetzt lädt er alle Oderbrücher zu einem Tag der offenen Tür am 23. Juni auf dem Gelände des Schöpfwerkes in Gusow ein. "Dort wollen wir mit Materialien zum Thema informieren und werden uns als Verband vorstellen", sagt Porath. Zudem sei ein bunter Regionalmarkt geplant. "Regionale Erzeuger, die dabei sein wollen, können sich gern bei uns melden", ermuntert der Geschäftsführer (Tel. 03346 89880). Der Tag werde ausschließlich über Spenden finanziert. Der Verband sucht vor allem noch Unternehmen als Sponsoren.

Welche Erinnerungen haben Sie an das Hochwasser 1947? Rufen Sie uns, schreiben Sie uns. Wir möchten Ihre Geschichte ins Blatt bringen, Tel. 03346 472, E-Mail: seelow-red@moz.de