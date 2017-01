artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa/bb) Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine tote Frau gefunden worden. "Der 89-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Wie es in der Nacht zum Sonntag zu dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus kam, stand zunächst nicht fest. Auch die genaue Todesursache war noch unklar.