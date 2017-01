Stockenten sogar auf dem Balkon

artikel-ansicht/dg/0/

Die zur Familie der Entenvögel gehörende Stockente ernährt sich hauptsächlich von Pflanzen wie Samen und Früchten, die am Wasser vorkommen. Aber auch kleine Fische, Kaulquappen oder Schnecken und Würmer gehören auf den Speiseplan. Kopfüber und mit hoch gestrecktem Hintern gründelt die Ente im Wasser.

Das Federkleid, wie so oft bei Vögeln, ist unterschiedlich. Der Erpel, das Männchen, trägt es in der Balz in prächtigen Farben. Grünmetallisch sind Kopf und Hals, der Halsring weiß, der Schnabel gelb, die Beine orange sowie der Flügelspiegel blau. Die gesamte Farbgebung an den Flügeln ist auffällig. Die Brust beim Erpel ist braun, der Rest grau. Die schwarzen Schwanzfedern sind zur so genannten Erpellocke gekringelt. Im Schlichtkleid, von Juli bis August, ist der Erpel kaum vom Weibchen zu unterscheiden. Die Weibchen sind fast nur von brauner Farbe, am Flügel jedoch blau gefärbt. Ihr Schnabel gelblich bis braun, die Füße orange.

Durch eine Drüse des Körpers, die Bürzeldrüse an der Schwanzwurzel, wird Fett produziert. Mit dem Schnabel verteilt dabei die Ente dieses Fett sorgfältig in ihrem Federkleid. Das Gefieder wird dadurch wasserabweisend. Die Füße der Stockente sind mit Schwimmhäuten versehen.

Stockenten verpaaren sich jedes Jahr neu. Zur Balz im Herbst werben die Erpel um die Weibchen. Stockenten sind in Nähe der Gewässer Bodenbrüter. Sonst nutzen sie vielseitige Neststandorte, die auch mal zwei bis drei Kilometer vom Wasser entfernt sein können. Auch Baumhöhlen im Wald oder Balkone in der Stadt werden nicht verschmäht.

Etwa 25 Tage lang bebrütet das Weibchen sieben bis elf einfarbige, meist grünlich-graue Eier. Nach dem Schlüpfen verlassen die Küken sofort als Nestflüchter das Gelege. Sie können dann laufen und schwimmen. An einem bestimmten Lockruf erkennen die Küken die Mutter. Die flauschigen gräulich-braun-gelb gefärbten Küken kommen nach 50 bis 60 Tagen alleine aus. Stockenten werden bis zu 15 Jahre alt.

Die Stimme des Männchens ist während der Paarungszeit ein pfeifendes "fihb", sonst ein schnarrendes "räb räb". Die Weibchen rufen laut "quak, quak, quak, quak". Zum Biotop gehören Gewässer aller Art, sie schwimmen auf Seen, in Teichen, Binnengewässern und halten sich auch in kleinen Wald- und Wiesengräben auf. Inmitten von Städten sind sie auch halbzahm. Manchmal kommt es hier auch zu einer Verpaarung mit Hausenten.

Die Verbreitung ist neben Europa im größten Teil des paläarktischen Asien, in Nordwestafrika und Nordamerika. Auf der Südhalbkugel wurden sie beispielsweise in Neuseeland eingeführt. Die Wanderungen der Stockenten richten sich nach den klimatischen Bedingungen ihres Brutgebiets, sie ist daher ein Stand-, Strich- oder Zugvogel. Selbst in Nordeuropa überwintern Stockenten, die Mehrzahl zieht aber nach Mittel- und Westeuropa und ins Mittelmeergebiet. Die Ankunft an den Brutplätzen ist zwischen Ende Februar bis Anfang April.

Stockenten gehören in ihren Beständen nicht zu den gefährdeten Vogelarten.