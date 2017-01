Tatort AutobahnraststÃ¤tte: "Planenschlitzer" schlagen hÃ¤ufiger zu

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Die Täter kommen meist nachts, blitzschnell werden die Planen von Lastwagen aufgeschlitzt. Die Beute wird schnell in Sicherheit gebracht. Es dauert nur Minuten. Die Fahrer schlafen in den Kabinen und bemerken nichts.

Meist sind es professionell organisierte Tätergruppen: Sie spähen an Brandenburger Park- oder Rastplätzen nach geeigneten Lastwagen. Straftaten von sogenannten Planenschlitzern haben in Brandenburg zugenommen. In den ersten neun Monaten 2016 seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum viermal so viele Delikte verzeichnet worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Zahl sei von 101 auf 404 gestiegen. Fernfahrer seien alarmiert.

Schwerpunkt ist der Bereich der Polizeidirektion West. 90 Prozent der Straftaten werden entlang der Haupttransitstrecken der Autobahnen 2, 9, 10, 12, 13 und 24 verübt.

Den Angaben zufolge stieg seit 2013 die Schadenssumme kontinuierlich von rund 355 000 Euro auf etwa 950 000 Euro 2015 nach letzten vorliegenden Angaben. Gestohlen wurden beispielsweise im Herbst von Lastern 6 Paletten Windeln, 20 Kisten Whiskey, palettenweise Kaugummi, Kleidung, Kaffee, Parfüm und Waschmittel. Ohne Diebesgut flüchteten hingegen zwei Wochen vor Weihnachten die Täter in diesem Fall: Die Plane war zwar aufgeschnitten, die 14,5 Tonnen Weihnachtsbäume wurden aber nicht angerührt.

Die ermittelten Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben meist zwischen 19 und etwa 40 Jahre alt. Nach bisherigen Erkenntnissen mieten sich die Täter in Polen und Deutschland Fahrzeuge. Vorkommandos suchen geeignete Lastwagen, wo möglicherweise die Fahrer gerade eine Ruhepause einlegen.

Als Tatorte werden Rastplätze gewählt, wo oftmals Videoüberwachungen fehlen und das Risiko der Entdeckung gering ist. Nach Erkenntnissen der Polizei machen die Diebe oft zunächst Probeschnitte. Teilweise werden sogar Endoskope eingesetzt, um zu sehen, ob sich ein Diebstahl überhaupt lohnt.

Ein kleinerer Laster wird laut Ermittlungen dann neben dem Fahrzeug postiert. Ungesehen kann dann das Diebesgut umgeladen und zügig abtransportiert werden. "Die Fahrer merken oftmals nicht, dass sie gerade bestohlen werden", sagte der Sprecher.

Die Polizei empfiehlt Fernfahrern, Lastzüge oder Anhänger nicht unbeaufsichtigt abzustellen. Für Pausen sollten möglichst bewachte und beleuchtete Parkplätze aufgesucht werden. Fenster und Türen sollten auch beim kurzzeitigen Verlassen geschlossen und vorhandene Sicherheitstechnik aktiviert werden.