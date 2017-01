Wirtschaftsausschuss berÃ¤t Etat-Entwurf 2017

artikel-ansicht/dg/0/

Das gab Kämmerer Sebastian Appelt am Donnerstagabend im Wirtschaftsausschuss bekannt. Das Wichtigste für die Bürger: Steuererhöhungen plant die Kommune nicht. Kredite müssten nicht aufgenommen werden - Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr seien ebenfalls nicht abzubauen, erläuterte Appelt.

Zuvor hatte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) die mittelfristige Finanzplanung skizziert, wonach Fürstenberg, wenn die Kommune weiter so "solide wirtschaftet", das heißt jährlich ein strukturelles Defizit abzubauen hat, im Jahre 2020 über eine Rücklage von rund 1,4 Millionen Euro verfügt.

Wenn auch das Vermögen schmilzt: "Es steht aber jetzt schon fest, dass wir in den kommenden vier Jahren voraussichtlich keine Haushaltssicherung betreiben müssen", so Philipp. Die Wasserstadt bleibe also unabhängig von der bestimmenden Einflussnahme Dritter, wie etwa der Kommunalaufsicht.

Finanzielle Spielräume benötigt die Kommune wegen zu erwartender Investitionen - als Beispiel nannte er den Bahnhofsumbau, der möglicherweise 2019 oder 2020 von der Deutschen Bahn AG verwirklicht wird - wobei die Kommune einen finanziellen Anteil leisten dürfte.

Abgesehen davon steht für 2017 eine umfangreiche Sanierung des Radwegenetzes bevor, zum Beispiel des Radfernweges Berlin-Kopenhagen. 640 000 Euro werden dafür eingeplant, 80 Prozent davon sind Fördermittel.

Die größten Einnahmeposten werden auch 2017 die Schlüsselzuweisungen sein: rund drei Millionen Euro. Einkommenssteueranteile in Höhe von 1,1 Millionen Euro erwartet die Kommune zudem.

Für den größten Ausgabeposten sorgt erwartungsgemäß das Personal der Stadtverwaltung sowie der städtischen Kindertagesstätten: drei Millionen Euro. Wertabschreibungen schlagen 2017 mit 1,2 Millionen negativ zu Buche.

Was aber schlägt die Stadtverwaltung im Etat-Entwurf für Investitionen vor? Auch das bevorstehende Jahr wird ein letztes Mal von der Altstadtsanierung geprägt, 168 000 Euro, mehr aber noch von dem Nachfolgeprogramm Aktive Stadtzentren, 345 000 Euro.

Angepeilt wird außerdem der Ausbau des Finkenweges mit 180 000 Euro, eine Finanzierung der Arbeit des Himmelpforter Klosterkräutergartens mit ebenfalls 180 000 Euro. In ein Buspark-Leitsystem und in die "Park and Ride"-Anlage am Bahnhof werden insgesamt rund 300 000 Euro fließen. 60 000 Euro soll der Neubau einer Havel-Fußgängerbrücke kosten.

Aufgestockt wurde der Posten Straßenunterhalt auf 150 000 Euro. Reparaturen und Unterhalt der Drei-Seen-Schule Fürstenberg und der Bredereicher Grundschule an der Mühle beanspruchen rund 81 000 Euro.

Für etwa 50 000 Euro soll die Fassade der Mehrzweckhalle erneuert werden, 280 000 Euro kostet die notwendige Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (inklusive 50 Prozent Förderung).

Während der Beratungen zum Etat warteten die Fraktionen mit zahlreichen Ideen und Vorschlägen auf. Herausragend: Pro Fürstenberg plädiert für einen Wasserspielplatz, wenn er einen an dem Abend verabredeten Kostenrahmen von 150 000 Euro nicht überschreitet. Wobei die Inanspruchnahme von Fördermitteln von der Stadtverwaltung zu recherchieren sei, denkbar wäre auch, das Geld in zwei Jahresscheiben zu verwirklichen.

Die CDU-Fraktion hofft auf die Begrünung des B-96-Abschnittes zwischen Schleuse und Müller-Internat. Sechs bis acht Bäume sollten gepflanzt werden. Außerdem würden sich auf den neuen Verkehrsinseln der B 96 vier Pflanzschalen mit Bepflanzung gut machen, falls dies zulässig wäre. Kostenpunkt insgesamt 12 000 Euro.

Die Linke plädiert dafür, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Geld zu geben für deren kulturelle Arbeit - auch in Altthymen. Zwischen Ravensbrücker Dorfstraße und Stadtpark sollten außerdem zwei Bänke zum Verschnaufen einladen, überdies mögen im Stadtpark "Hundeabfallkörbe" installiert werden.

Weitere Vorschläge betreffen die Ortsteile. Barsdorf benötigt beispielsweise eine neue Buswendeschleife - der Ausschuss einigte sich auf Vorschlag des CDU-Stadtverordneten Thomas Burmann mit der Stadtverwaltung darauf, einen Erwerb des dortigen Grundstücks zu erwägen - weil regelmäßig die Wendeschleife auszubessern sei.

Näheres zu den kommunalen Ausgaben in den Ortsteilen wird an dieser Stelle in der kommenden Woche erläutert.