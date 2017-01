"Das HÃ¶hrrohr" in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das Brandenburger Theater bietet seinen Gästen am kommenden Samstag, 14. Januar, ein Schauspiel auf der Studiobühne an. Es trägt den Titel "Das Hörrohr" und ist nach einem Roman von Leonora Carrington inszeniert. Auf der Bühne sind ab 19.30 Uhr Anna Böttcher und Maja von Kriegstein zu erleben. Zur Handlung: "Das Hörrohr" beginnt wie das Sozialdrama einer alten Frau, die von ihrer Familie in ein Altersheim abgeschoben wird. Sobald sich allerdings der Schauplatz in das Heim verlagert, startet ein handfester Krimi mit kräftigen Zutaten: Neid und Geltungssucht bringen die alten Damen dazu, sich gegenseitig zu vergiften. Kaum hat man sich von dem überraschenden Wechsel des Genres erholt, schlägt der Text eine noch ungeheuerlichere Volte - die alten Damen sind mit einem Weltuntergangsszenario konfrontiert, eine neue Eiszeit droht, die nur von den alten Damen selber abgewendet werden kann... Und ganz leichthändig gelingt Leonora Carrington etwas, was man nur in glücklichsten Theatermomenten erlebt: sie beweist, dass die Phantasie das Leben und schließlich die ganze Welt verändern kann. Verpackt in phantastische Geschichten von alten Frauen, die von der Schneekönigin träumen, von Mexico, zwinkernden Nonnen, stiefelförmigen Hütten, dem heiligen Gral, Schlittenhunden, Maschinenpistolen, Giftmischerinnen, einer Bienenkönigin und vergrabenen Schätzen, wird die Vergletscherung der Gesellschaft konstatiert, der Verlust eines funktionierenden sozialen Gefüges innerhalb der Familie und die beängstigenden Angstmechanismen der Unterdrückung durch Religionen. Marian Leatherby, die 94-jährige Heldin, besitzt die Naivität eines Candide und die Unbeirrbarkeit eines Don Quixote. Ihr Grundvertrauen in die Menschen bleibt unerschütterlich trotz aller Hässlichkeiten, die sie erlebt. Am Schluss steht die Hoffnung. Der Eintritt für die einmalige Aufführung am kommenden Samstag, 14. Januar, beträgt 12 Euro und ermäßigt 9 Euro. Karten können unter 03381/511111 bestellt werden.