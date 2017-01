30.000 zusÃ¤tzliche Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Der im Wirtschaftsplan 2016 bereits bewilligte Betriebskostenzuschuss in Höhe für 840.000 Euro wurde neben planungsmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Erneuern der Brand- und Einbruchsmeldeanlage, den Austausch der Wettkampfanzeigen am 50 Meter Becken sowie die Fortführung der Dachsanierung eingesetzt. Im Rahmen der jährlichen Revisionen wurde festgestellt, dass Teile der Lüftungsanlagen des Marienbades in der Bewertung des Anlagenzustandes überwiegend in die Kategorie C (A bis D) eingeordnet wurden. Diese Kategorie C besagt, dass die Gebrauchs- und Funktionstüchtigkeit auf Grund von Mängeln und Schäden erheblicheingeschränkt ist. In der Kategorie D ist dann die Gebrauchs- und Funktionstüchtigkeit massiv beeinträchtigt und ein kurzfristiger Totalausfall ist absehbar. Auf Grund der Sensibilität der Beckenbereiche hat die Werkleitung den Instandhaltungsschwerpunkt auf die Versorgungseinrichtungen gelegt: Das Funbad wird über 2 parallel laufende Lüftungsanlagen und die 25 m Halle über 1 Lüfungsanlage gesteuert. Alle Anlagen sind baugleich und können so teilweise als "Ersatzteilspender" genutzt werden. Wegen des Alters der Geräte (Jahr 1999/2000) sind passende Ersatzteile nicht mehr am Markt.

Mit den zusätzlichen 30.000 Euro können nun zwei der drei Anlagen repariert und die dritte instandgesetzt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die Aggregate auch so dimensioniert werden, dass die Hallentemperatur im Funbad technisch erhöht werden kann. Das das Marienbad diese Kosten nicht durch Kostenreduzierungen oder aus -verschiebungen decken kann, wird das Geld aus Gewerbesteuereinnahmen der Stadt zur Verfügung gestellt.