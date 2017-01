AbfallgebÃ¼hren gesunken

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Deutlich weniger Gebühren für Restmüll und Biotonne müssen seit 1. Januar dieses Jahres in Brandenburg an der Havel von Hausbesitzern und Mietern gezahlt werden. Der Änderung der entsprechenden "Abfallgebührensatzung" stimmten die Stadtverordneten noch vor dem Jahreswechsel zu. Durchschnittlich zehn Prozent weniger Gebühren für Restmüll und fünf Prozent weniger für die Biotonne fallen demnach an. "Es kommt zu einer relevanten Gebührenreduzierung, da in 2017 durch Kosteneinsparungen bei der Sicherung und Nachsorge der Deponie Fohrde ein höherer Betrag der Rückstellung der Deponie Fohrde an die Gebühren- und Entgeltzahler zurück gegeben werden kann", heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. Bei der Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2017 wurden zudem die Kosten von Einsammlung, Transport und Entsorgung der Abfälle, die Verwaltungskosten, die Überdeckung aus Vorjahren, die Erlöse für die Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) sowie Weihnachtsbäumen, die Bußgelder, die Verwaltunggebühren und die Zuführung von Deponierücklage berücksichtigt. So werden zum Beispiel für den 120-Liter-Abfallbehälter nur noch 93,21 Euro pro Jahr verlangt, 2016 waren es 103,48 Euro. Die Gebühr für die 60-Liter-Biotonne ist von 39,02 auf 36,98 Euro gesunken.