Anmeldefrist fÃ¼r Schuljahr 17/18

Brandenburg (MZV) Eltern können noch bis zum morgigen Montag, 9. Januar, ihre Kinder für das Schuljahr 2017/18 am Domgymnasium in der Havelstadt anmelden. Das Formular ist unter www.ev-domgymnasium-brb.de abzurufen. Beigefügt werden sollten das Halbjahres- und das Endzeugnis der 5. Klasse. Am Freitag, 27. Januar, muss das Halbjahreszeugnis der 6. Klasse und das Grundschulgutachten nachgereicht werden. Die Entscheidung über die Aufnahme findet Anfang Februar statt. Bewerber werden bis zum Samstag, 4. Februar, benachrichtigt.