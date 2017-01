Satirischer RÃ¼ckblick Ã¼ber den Tellerrand

artikel-ansicht/dg/0/

Zur Begrüßung gab es in diesem Jahr im "Schwanenkrug" neben Sekt und Orangensaft wahlweise auch ein Gläschen Milch.

Welchen Hintergedanken der Verwaltungschef von Schönwalde-Glien dabei hegte, wurde wenig später deutlich, als er mit einem Zitat die rund 200 Anwesenden erheiterte: "Wenn der Milchbauer mit der Scheiße der Kühe mehr Geld verdient als mit der Milch, dann ist irgendetwas verkehrt."

Mit kritischem Blick griff Oehme weitere politische und gesellschaftliche Missstände des vergangenen Jahres auf und führte seine Gäste mit gewohntem Wortwitz durch das Programm.

Die Zusammenstellung der im Hintergrund laufenden Fotopräsentation mit Impressionen aus der Gemeinde hatte auch in diesem Jahr wieder seine Ehefrau Uta Krieg-Oehme übernommen, die außerdem das Solo-Stück "Greensleeves" in deutscher Version vorstellte.

Bodo Oehme hieß in seiner Rede einen Großteil der geladenen Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kirche namentlich willkommen.

So war neben den Landtagsabgeordneten Uwe Folgart (SPD), Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) und Barbara Richstein (CDU) auch der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) vertreten.

Infrastrukturstaatssekretärin Ines Jesse (SPD) gehörte ebenso zu den Gästen wie der ehemalige Landrat Burkhard Schröder (SPD) sowie sein Nachfolger Roger Lewandowski (CDU).

"Let me entertain you" - mit dieser Aufforderung begeisterte das sechsköpfige Ensemble des Tanzvereins das Publikum, und auch der gemischte Chor Schönwalde hatte starke Auftritte, etwa mit dem Stück "Hevenu Shalom Alechem", übersetzt "Wir wollen Frieden für alle".

Neben Maria Brandt (SPD) als Vertreterin der Gemeinde Schönwalde bei Bernau, Helmut Kleebank (SPD) für Spandau und Finn Petersen für Sieverstedt sprach auch in diesem Jahr Dietmar Späth (parteilos), Bürgermeister der Partnergemeinde Muggensturm in Baden-Württemberg. Dieser bewies einmal mehr Humor, indem er sich zunächst den Anwesenden vorstellte: "Weil mich viele nach meinem Friseurbesuch nicht mehr erkannt haben. Bei uns in Muggensturm sind deswegen alle politischen Fragen in den Hintergrund getreten. Was uns bewegt, ist die Frage, ob ein Bürgermeister so kurze Haare tragen darf, und ob das positiv oder negativ zu bewerten ist." Der sympathische Badener ging außerdem in seiner Rede auf die geplante kommunale Gebietsreform ein und bot scherzhaft an, den Schönwaldern bei Bedarf einen Teil der Muggensturmer Einwohner leihweise zur Verfügung zu stellen: "Wie Freunde das so machen!" Mit der Übergabe eines Schecks über 600 Euro unterstützte die Partnergemeinde eine Schönwalder Initiative zur Unterstützung krebskranker Kinder.

Gemeinsam sangen die Anwesenden am Ende mit Leidenschaft und kräftiger Stimme das "Brandenburglied", während das Team des "Schwanenkrugs" kulinarische Köstlichkeiten auftrug.